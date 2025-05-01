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Российским дачникам рассказали о штрафах и жалобах на шумных соседей

Юрист Рыбченко: за шум на даче в неположенное время грозит штраф
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Studio MDF/Shutterstock/FOTODOM

Руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко рассказал агентству «Прайм», что дачникам за шум в неположенное время грозит штраф.

По его словам, в различных регионах РФ в законе зафиксировано время, в которое нельзя шуметь. К примеру, в Московской области нельзя шуметь с 21:00 до 08: 00 часов в будни, с 22:00 до 10:00 часов в выходные. Также нельзя производить громкие звуки в период с 13:00 до 15:00 часов в любой день недели.

«Если соседи по даче шумят, нужно вызывать полицию, чтобы они зафиксировали факт шума и провели разъяснительную беседу», — пояснил юрист.

Если никакие меры со стороны соседей предприняты не будут, то их привлекут к административной ответственности.

В Московской области излишне шумный сосед при первом нарушении заплатит штраф от 1 до 3 тысяч рублей, либо получит устное предупреждение. Если в течение года он вновь нарушит закон о тишине, то заплатит штраф в размере 4000 тысяч рублей.

До этого Мособлпожспас напомнил россиянам о правилах безопасности при приготовлении шашлыка на даче. Спасатели подчеркивают, что мангал следует устанавливать не ближе чем в пяти метрах от построек.

Ранее жителей нескольких регионов РФ призвали отказаться от шашлыков в майские праздники.

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