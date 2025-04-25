Сосед охарактеризовал погибшего генерала Москалика

Один из соседей погибшего при взрыве автомобиля в подмосковной Балашихе генерал-лейтенанта Ярослава Москалика назвал его спокойным человеком. Его слова приводит РИА Новости.

«Знал, мужик был, спокойный», — сказал сосед.

До этого в подмосковной Балашихе правоохранительные органы оцепили внутренний двор, где произошел взрыв, во время которого погиб Москалик. Также следователи, криминалисты и эксперты Следственного комитета России приступили к осмотру места убийства.

Замначальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, генерал-лейтенант Ярослав Москалик погиб в результате взрыва автомобиля в Балашихе. Его отбросило к подъезду мощной взрывной волной. По предварительным данным, в машине сработало самодельное взрывное устройство, приведенное в действие дистанционно. За военным могли наблюдать несколько месяцев, правоохранители отрабатывают разные версии. СК возбудил уголовное дело по факту убийства военачальника. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее момент подрыва автомобиля в Балашихе попал на видео.