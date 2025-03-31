«Вурдалаки»: в Крыму подожгли могилы военкора «Известий» и трех участников СВО

Неизвестные подожгли и разгромили могилы военкора «Известий» Александра Федорчака и трех участников СВО. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. На кладбище не было охраны, и пока в местной администрации не знают, кто именно устроил поджог. Однако власти Крыма считают, что к произошедшему причастна Украина. Военкор «Известий» погиб неделю назад, 24 марта, при обстреле в ЛНР.

Ночью на кладбище в поселке городского типа Нижнегорский вандалы сожгли и разгромили могилы военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака и еще трех военнослужащих СВО, рассказал в Telegram-канале глава администрации Нижнегорского района Антон Кравец.

«На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются обстоятельства, причины и личности причастных. Семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь», — заключил чиновник.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело за надругательство над телами умерших и местами их захоронения, рассказали в МВД Крыма. В результате произошедшего сгорели могильные кресты и уничтожены венки на нескольких могилах.

Замглавы администрации Нижнегорского района Николай Бережных заявил изданию «Подъем», что на кладбище не было охраны, но теперь, возможно, появится:

«Это простое сельское кладбище. Теперь будем рассматривать [идею со сторожем]».

По его словам, могилы будут восстанавливать. Кто именно их осквернил, местные жители или приезжие, в администрации пока не знают.

Генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин заявил, что эта «акция организована вражеской стороной»:

«В голове не укладывается, как можно сжечь могилу, сводить счеты с погибшим героически Сашей Федорчаком. Весь мир должен знать и видеть, что мы имеем дело с врагом, который сжигает кресты — христианские православные кресты. Еще и кресты на могиле. <...> С таким врагом нет и не может быть никаких разговоров. Эти люди понимают только язык силы».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя произошедшее «Известиям», заявила, что Россия борется с «вурдалаками».

А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков осудил преступление и призвал применять самые жестокие меры к злоумышленникам. «Это непозволительно и возмутительно, чудовищно, и мы самым решительным образом осуждаем такие действия», — сказал он.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал «зверьем» тех, кто надругался над могилой:

«Трусливо избегая схватки с живыми, они глумятся над мертвыми. Однако возмездие неотвратимо и здесь, на земле, и там, на Небесах, их каждый шаг будет взвешен и осужден».

А его советник Олег Крючков выразил мнение, что так Киев пытается компенсировать неудачи на фронте: «Не пройдет! Как сказал наш президент: «Мы их добьем».

«Фронт активен, стало опаснее!» В зоне СВО погибли сразу три российских журналиста 24 марта в зоне военных действий погиб корреспондент «Известий» Александр Федорчак, а также оператор... 25 марта 00:21

24 марта ВСУ ударили двумя ракетами HIMARS по автомобилю, в котором находились журналист МИЦ «Известия» Александр Федорчак, оператор «Звезды» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Они выполняли редакционное задание в ЛНР.

Федорчак родился в Феодосии. После школы он поступил в Таврический национальный университет (ТНУ) имени В. И. Вернадского в Симферополе на факультет славянской филологии и журналистики. Федорчак работал редактором информационного портала «Крым 24», затем специальным корреспондентом на телеканале «Звезда», а в 2024 году перешел в «Известия».