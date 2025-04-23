Сила России: что обсуждали в Москве на Всероссийском муниципальном форуме

В Москве сегодня завершает работу II Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина — сила России», организатором которого выступила Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления при поддержке администрации президента Российской Федерации. Программа форума в 2025 году сочетала в себе стратегические дискуссии и практические решения, направленные на развитие муниципальных образований и укрепление их роли в социально-экономическом прогрессе страны. О самых горячих темах и их обсуждениях, — в материале «Газеты.Ru».

Защита интересов жителей страны

«Вы посвящаете себя нелегкому, но очень значимому делу. Именно к вам люди в первую очередь идут за решением своих повседневных проблем, именно с вами связывают надежды на ощутимые, нужные им перемены к лучшему. Поэтому работа на муниципальном уровне – это и огромная ответственность, и настоящее призвание, и, подчеркну, важнейшая для государства, для нашего общества миссия. Прямо скажу, миссия – это действительно служение», — заявил президент Владимир Путин на церемонии награждения премией «Служение», состоявшейся в минувший понедельник в рамках II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России».

Форум уже второй год подряд становится одним из важнейших событий для всех муниципальных образований страны. Это ежегодное мероприятие, которое проводится по поручению президента РФ для обсуждения актуальных вопросов, связанных с развитием и поддержкой муниципальных образований. В этом году участие в Форуме, проходящего в НЦ «Россия» с 21 по 23 апреля принимают около 4 тыс. человек из всех регионов страны. Не случайно выбраны и даты проведения мероприятия. Именно 21 апреля по всей России празднуется День местного самоуправления.

Деловая программа форума включала в себя более 20 панельных сессий, дискуссий, экспертных диалогов, Всероссийский муниципальный инвестиционный форум, фестиваль культур «Сердце Родины». Его участники, представители местного самоуправления, федеральных и региональных органов власти, бизнеса, общественных организаций, а также эксперты, обмениваются опытом, делятся успешными практиками и вырабатывают пути решения самых разных проблемных вопросов для улучшения качества жизни в муниципалитетах.

На форуме много говорили об интеграции ветеранов специальной военной операции в мирную жизнь и взаимодействии региона с муниципалитетами.

Необходимость единства в работе представителей власти отметил секретарь Генерального совета партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев: «Чем сильнее сегодня муниципалитеты и регионы, тем сильнее наша страна. В регионах, где взаимодействие с муниципалитетами выстроено правильно, идет активное развитие. И эти регионы являются локомотивами — и в экономике, и в общественной жизни страны».

close Пресс-служба «Единой России»

О значимости привлечения к управлению территорией участников и ветеранов СВО рассказал председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов.

«Как неоднократно говорил наш Президент Владимир Владимирович Путин, очень важна интеграция участников специальной военной операции в мирную жизнь. Важно привлекать их в муниципальную власть, потому что они делом доказали, что у них интересы Отечества превыше всего. В регионе мы развиваем проект «Герои. Нижегородская область», который поддерживает людей в служении Родине уже на местном уровне. Они, безусловно, становятся новой элитой муниципального управления», — заявил Евгений Чинцов.

Семьи бойцов чаще всего выходят на контакт с муниципальными депутатами, подчеркнула председатель Екатеринбургской городской Думы Анна Гурарий. По ее словам, залогом качественной работы с семьями участников СВО является полное погружение в их проблемы.

Председатель Ульяновской Городской Думы Илья Ножечкин поделился опытом по поиску тех людей, которые могут и готовы служить своему муниципалитету.

«Сейчас мы используем практику объединения усилий депутата местного самоуправления и первичных отделений нашей партии. Очень важно найти человека по-настоящему увлеченного и обеспечить его ресурсами для того, чтобы он что-то мог дать людям. Когда не хватает ресурсов финансовых, нужно включать ресурс организационный и интеллектуальный», — отметил Илья Ножечкин.

Народосбережение

Одна из важнейших тем, затронутых на форуме — демографическая политика. Помощь семьям, стимулирование процессов демографии, воспитание молодого поколения, создание условий для занятий физической культурой и спортом являются ключевыми государственными задачами, в решении которых огромную роль играют органы местного самоуправления, отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Особая роль в демографической политике отводится институту семьи. Современные родители относятся к планированию детей ответственно, а власть на местах такой серьезный подход поощряет различными мерами поддержки на разных этапах. Улучшить здоровье, получить льготы или дружно заняться культурным развитием — все это стало более доступно благодаря нацпроекту «Семья».

«Народосбережение — емкое, всеобъемлющее понятие, общенациональная идея. Его ключевое значение — сбережение. Оно подразумевает консолидацию усилий всех уровней власти, бизнеса, общественных объединений для создания достойного настоящего и будущего в интересах каждого жителя страны, для создания крепких многодетных семей, сохранения и укрепления здоровья людей всех возрастов, реализацию и преумножение человеческого потенциала», — подчеркнула председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова.

close Владимир Астапкович/РИА Новости

Согласно статистическим опросам, молодое поколение обладает низким уровнем санитарной культуры и недостаточными знаниями о вреде тех же энергетических напитков или электронных сигарет, о которых много рассуждали спикеры.

Большая часть населения трудоспособного возраста относится к своему здоровью довольно пассивно. Важным пунктом для изменения данной ситуации является активное развитие спортивной инфраструктуры в муниципалитетах, чтобы каждый житель имел возможность вести здоровый образ жизни вне зависимости от уровня дохода и других факторов. Положительным примером для всех регионов в этом вопросе может служить город Томск.

«В Томске есть разные формы поддержания здорового образа жизни и развития спорта. Особую популярность получили сдача норм ГТО среди всех возрастов, школьные спортивные клубы и муниципальные центры спорта, где люди могут бесплатно заниматься, тропы и трассы здоровья, а также масштабные забеги и гонки. Сейчас в нашем городе на постоянной основе спортом занимается более 60 процентов томичей. И наша главная цель — сделать спорт доступным для каждого», — поделился мэр Томска Дмитрий Махиня.

Южные регионы тоже могут похвастаться успехами в сфере народосбережения. Отечественные курорты постепенно омолаживаются. Если раньше в санатории и здравницы на Кавказе ездили только пенсионеры, то теперь там все чаще можно встретить молодежь, которая ответственно относятся к своему здоровью. «Кисловодск — витрина того, как народосбережение начинается с образа жизни. Приехав в город, каждый за две недели проверит на себе, что такое ЗОЖ», — поделился глава Кисловодска Евгений Моисеев.

Наследие и идентичность

С 2026-го детские культурно-просветительские центры будут открываться в региональных и муниципальных музеях, библиотеках и домах культуры. Всего к 2030 году их будет создано 1500 по всей стране — в них для детей разных возрастов будут проводиться мастер-классы, кинопоказы, творческие мастерские. Об этом рассказала статс-секретарь — заместитель министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева на панельной сессии форума «Наследие и идентичность: векторы культурного развития России».

По ее словам, с 2025 года Минкультуры России начало реализацию федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в рамках нацпроекта «Семья». Помимо выделения средств на оснащение и модернизацию учреждений культуры, министерство большое внимание уделяет культурно-просветительским мероприятиям и приобщению молодого поколения к традиционно-нравственным ценностям, изучению истории своей страны.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Руслан Кухарук отметил, что сохранение исторического наследия и межнационального диалога — ключевые задачи для всех регионов страны. «Югре в этом году была доверена ответственная миссия, принимать один из 16 региональных дней. Он был посвящен теме наследия. Для региона этот год особенный — 95 лет со дня основания. Закономерно, что жители автономного округа предложили назвать его Годом исторического наследия. Именно поэтому нам было важно вынести эту тему на площадку форума, чтобы поделиться тем опытом, который у нас есть», — поделился глава региона.

На панельной сессии также обсудили задачу сохранения материального и нематериального культурного наследия и традиций коренных малочисленных народов. Глава Нерюнгинского района Республики Саха (Якутия) Роман Щегельняк поделился, как муниципалитет сохраняет народную культуру. Глава администрации Чердынского муниципального округа Анна Батагова рассказала, как историко-культурное богатство становится одним из реальных драйверов перспективного социального и экономического развития муниципального образования. Мэр Благовещенска Олег Имамеев поделился опытом создания уникальной структуры музеев на базе библиотек, что позволяет жителям включиться в процесс сохранения культуры.

Компетенции

В рамках форума прошел экспертный диалог «Как меняется местное самоуправление в единой системе публичной власти». Ведущие специалисты отрасли обсудили, как работа с общественным мнением может помочь в развитии территорий, способствовать принятию эффективных управленческих решений и улучшению качества жизни в муниципалитетах.

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров отметил, что большая часть граждан гордится ситуацией в своем городе или селе, а среди молодежи таких ответов 63%. Эксперт рассказал об исследовании ВЦИОМ о том, каким видят жители идеального главу: «Требований много, среди самых частых — честность и неподкупность. Идеальный мэр должен быть внимательным к проблемам людей, компетентным, доступным для людей и, конечно же, выполнять свои обещания».

Первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин рассказал, что создание Центров управления регионами позволило повысить количество обращений граждан через официальные площадки с 5 процентов до 60 процентов. При этом людям необходимы не только ответы, но и конкретные решения. Это, как отметил эксперт, серьезный вызов. Второй вызов — это тема, связанная с ветеранами СВО и членами их семей.

В своем выступлении первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению Геннадий Панин обратил внимание на новый федеральный закон, который упорядочит структуру местного самоуправления и поможет главам на местах принимать более эффективные решения.

close Максим Богодвид/РИА Новости

«Мы создали правовые условия для реального участия граждан в управлении своей территорией — через референдумы, публичные слушания, инициативное бюджетирование и институт сельских старост. Новый закон о местном самоуправлении закрепляет принцип: чем больше полномочий — тем выше ответственность и обязательное финансовое обеспечение. Это не просто реформа, а возвращение к исконным принципам самоуправления, когда решения принимаются с учетом мнения тех, кого они непосредственно касаются», — отметил эксперт.

Воспитание молодежи

В 2025 году одним из основных трендов стало омоложение муниципальных сотрудников. Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров в ходе панельной сессии подчеркнул, что молодежная политика в 2025 году также имеет региональную направленность. При этом работа по воспитанию молодежи невозможна без активного участия муниципального сообщества.

Серьезную роль в воспитании новых поколений играет система образования. Обучение каждого человека начинается со школы, а, значит, очень многое зависит от руководителей системы образования муниципального уровня, отметил первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев.

«Муниципальная система образования формирует молодого человека. Все, что мы видим на улице, в народном хозяйстве, закладывается в детском саду и школе. Воспитание — это птица, и у нее два крыла: семья и школа. И школа, прежде всего, находится в руках руководителей системы образования муниципального уровня. От того, как будут реализованы решения на земле, как та логика, которые закладывается федеральным центром руководства субъекта Российской Федерации, будет донесена до учителя, а через него — до родителей, все и зависит», — заявил Александр Бугаев.

Сегодня представители молодежи проявляют интерес к военно-патриотическому воспитанию и проектам, связанным с этой темой, сообщил заместитель губернатора Тульской области Алексей Давлетшин. Муниципальная служба пользуется у молодежи все большей популярностью, рассказал глава Ядринского муниципального округа Чувашской Республики Станислав Трофимов. Среди ключевых трендов спикер выделил омоложение муниципальных сотрудников и подчеркнул, что за последние 2 года к его команде присоединились 12 молодых людей возрастом младше 35 лет.

Большое значение в воспитании молодого поколения играет помощь нуждающимся, она формирует ответственное отношение к жизни и чувство общности, — подчеркнула главы Васильевского муниципального округа Запорожской области Наталья Романиченко.

Главная задача

Обсудили на форуме и приоритеты развития сельских территорий. В ходе экспертного диалога «Сильное село — процветающая Россия: новые возможности для развития» глава Минсельхоза Оксана Лут остановилась на трех национальных целях: устойчивая экономика, комфортная и безопасная среда, а также реализация потенциала человека.

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин принял участие в панельной сессии, посвященной эффективному управлению территориями. Он отметил, что на мероприятии обсудили развитие городов и сел: жилье, дороги, ЖКХ, благоустройство и новые возможности для людей: «На форуме собрались руководители муниципалитетов — те, кто непосредственно работает с населением и воплощает в жизнь национальные проекты. Во многом от их работы зависит благополучие людей. Уверен, что такие мероприятия способствуют улучшению качества жизни и развитию страны в целом».

На встрече с главами муниципалитетов Владимир Путин еще раз подчеркнул важность развития малых городов: «В такой стране, как Россия, с колоссальной ее территорией, мы должны действовать более гибко, более тонко и ни в коем случае не допустить обезлюдивания территории. У нас непростая задача. Поэтому малые города, безусловно, в числе наших приоритетов».