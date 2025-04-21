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«Он в раю и смотрит на нас»: глава Союза староверов – о смерти папы Римского

Глава Союза староверов заявил, что папа Римский Франциск попал в рай
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Remo Casilli/Reuters

Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов заявил «Газете.Ru», что общался с папой Римским Франциском за день до его смерти – они поздравили друг друга с Пасхой. По его словам, смерть понтифика сразу после праздника показывает всю его святость.

«Мы друг друга поздравили с Пасхой. Для меня, конечно, это личная трагедия. Казалось, что папа выздоравливает, пошел на поправку – он проделал огромный путь и усилия, чтобы выжить в больнице. Но его смерть очень символична, она показывает всю его святость, духовность, что сам Бог отметил, что он умер, дождавшись Пасхи. Считается по православной традиции, что умирающие на Пасху люди идут сразу же в рай, потому что двери Царства божия открыты. Так как Пасха празднуется совместно как католиками, так и православными, мы верим, что двери рая открыты для него, он находится сейчас в царствие небесном и смотрит на нас», – сказал он.

Севастьянов назвал папу Франциска глыбой мирового уровня, отметив, что тот был христианином и человеком «с большой буквы». По его словам, понтифик одинаково относился к бездомным и президентам.

«Он своей жизнью всячески показывал истинность христианства, не просто словами, призывами, а именно так жил. Он, несмотря на всю свою власть, престиж и влияние, жил очень скромной жизнью в резиденции святой Марфы, в гостиничном комплексе. Он отказался жить во дворце Ватикана и жил в небольшой своей квартирке, там всего лишь две комнаты – спальня и приемная. Он встречался с президентами стран, вчера, к примеру, с вице-президентом Америки общался, а до этого с бомжами и узниками римской тюрьмы. Он относился ко всем людям совершенно одинаково, к бездомному и президенту страны с одинаковым уважением и пониманием. В этом смысле он своей жизнью полностью подчеркнул христианскую, евангельскую истину», – пояснил он.

21 апреля агентство Reuters сообщило о смерти папы Римского Франциска (Хорхе Марио Бергольо) на 89-м году жизни. Он был избран папой 13 марта 2013 года и стал первым латиноамериканским папой и представителем Ордена иезуитов. В последнее время папа Римский испытывал проблемы со здоровьем.

Ранее Никас Сафронов рассказал, что молился каждый день за здоровье папы Римского.

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