В Курске сбитая украинская ракета упала на жилой дом: что говорят очевидцы Врио губернатора Курской области Смирнов назвал «вероломной» атаку ВСУ на Курск

В ночь на 11 августа Курск стал жертвой ракетной атаки: сбитая украинская ракета упала на многоэтажный жилой дом. В результате взрыва разбиты стекла, сгорели машины. 13 человек получили ранения, двое из них в тяжелом состоянии. В области продолжается эвакуация и усиливаются меры безопасности.

Ночной обстрел Курска со стороны ВСУ является очередной вероломной атакой. Об этом в своем Telegram-канале заявил врио губернатора области Алексей Смирнов.

«Сегодня враг нанес очередную вероломную атаку по нашему мирному населению», — написал он.

Глава региона добавил, что все пострадавшие от обстрела получают необходимую медицинскую помощь.

«Ведем работу совместно с силовыми структурами. Держу ситуацию на контроле», — отметил он, добавив, что «работает в городе».

Свидетельства очевидцев

В ночь на 11 августа Курск стал объектом одной из самых масштабных ракетных атак. Одна из сбитых украинских ракет упала рядом с многоквартирным домом. В результате атаки были выбиты стекла в девятиэтажном здании, а припаркованные рядом с домом автомобили полностью сгорели. 13 человек получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Также повреждения получили соседние магазины и пункт выдачи заказов Ozon.

По словам жильцов, чьи слова приводит РЕН ТВ, они спали, когда прозвучал мощный взрыв. Звук был настолько громким, что люди сразу же подскочили.

«Стекла посыпались. У нас жалюзи отлетели, все отвалилось. Паника была, мы как были, в том и выбежали», — рассказал житель пострадавшего дома.

На улице царила паника: были слышны сирены скорой помощи и пожарных машин, а также видны носилки.

«Было много ударов. Но тут – как обычно: бабах – просыпаешься, потом бабах – опять просыпаешься. А потом как долбануло!» — добавил курянин.

Мэр Курска Игорь Куцак сообщил, что жилой дом сильно пострадал от удара ракеты. В настоящее время на месте происшествия продолжают работать расчеты пожарных и спецслужбы. Глава города также рассказал, что жильцы пострадавшего дома будут эвакуированы в пункт временного размещения (ПВР), находящийся в загородном лагере.

Врио губернатора региона Алексей Смирнов назвал произошедшее «очередной вероломной атакой по нашему мирному населению» и призвал жителей Курска строго соблюдать меры безопасности в условиях угрозы ракетных ударов и атак беспилотников.

Ускорение эвакуации

Между тем Смирнов также поручил ускорить эвакуацию жителей Беловского района. Он заявил, что находится на связи с Минобороны и другими силовыми структурами, которые принимают необходимые меры для обеспечения безопасности.

В свою очередь глава района Николай Волобуев сообщал, что в муниципалитете объявлена добровольная эвакуация. Жители покидают район как самостоятельно, так и на организованных автобусах. Эвакуированные направляются в пункты временного размещения в Курске и в безопасные районы области.

Добровольная эвакуация была объявлена также в приграничных Глушковском, Кореневском и Суджанском районах, которые расположены к востоку от Беловского района. По данным МЧС, из Курской области эвакуированы уже более 76 тыс. человек.

С 6 августа в приграничных районах Курской области продолжаются интенсивные бои после атаки ВСУ на российские позиции. В связи с этим в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. В ночь на 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях был объявлен режим контртеррористической операции.

Глава Генерального штаба России Валерий Герасимов заявил, что целью ВСУ является «захват участка территории Суджанского района». В Киеве утверждают, что их целью является усиление позиций на переговорах.