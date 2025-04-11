Люди на деревьях, ОМОН и задержания: как прощались с Пашей Техником

В Москве завершилась церемония прощания с музыкантом Павлом Ивлевым (известным как Паша Техник). Проводить рэпера в последний путь пришли около пяти тысяч человек. Фанаты начали собираться у храма Петра и Павла в Лефортово еще с утра. Толпа практически парализовала движение автомобилей и работу трамваев в этом месте. В какой-то момент у храма началась давка. У некоторых фанатов музыканта случилась истерика, пятерых человек задержали правоохранители. Как проходило прощание с рэпером — в материале «Газеты.Ru».

В Москве завершилась церемония прощания с Пашей Техником. Она проходила в храме Петра и Павла в Лефортово. В общей сложности проводить рэпера в последний путь пришли около пяти тысяч человек, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным Baza, поклонники Техника начали собираться у храма еще с раннего утра. Очередь из желающих проститься растянулась почти на километр. Часть фанатов забрались на крыши соседних домов, чтобы наблюдать за происходящим. Еще несколько человек залезали на деревья.

По данным «Осторожно, Москва», на территории храма были установлены ограничения, людей пускали по пять-шесть человек.

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«Люди в очереди у храма рассказывают, что готовы ждать до ночи, чтобы проститься с музыкантом. Многие приехали из других городов, некоторые занимали очереди с раннего утра. В соседних цветочных магазинах невозможно купить цветы из-за большого спроса», — писал Telegram-канал.

Собравшиеся скандировали «Паша Техник!», а также включили на всю улицу песню «Черная дыра» его группы Kunteynir. Огромная толпа практически парализовала движение автомобилей и работу трамваев в районе храма.

«Пластиковые ограждения, выставленные полицией для освобождения проезжей части, не работают — народа столько, что люди физически не умещаются на пешеходной зоне и падают на дорогу», — писал SHOT.

Улицы патрулировали сотрудники Росгвардии, рядом были замечены автозаки. В какой-то момент в толпе началась давка. Некоторые поклонники пытались перелезть через забор, чтобы попасть на территорию храма, — их ловили полицейские. К месту проведения церемонии также приехал ОМОН. Журналистка Ксения Собчак рассказала о прибытии спецтехники.

Истерики, стычки и задержания

РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, во время прощания с Техником задержали как минимум пять человек. Одним из них, как писал Mash, оказался друг рэпера Максим Урядов, который ранее собирал деньги на лечение Техника. Его задержали за запуск дрона над храмом.

Еще одну девушку, по словам очевидцев, увели за выход на проезжую часть.

Как писал Mash, в самом храме, где проходило прощание с Техником, обстановка также была напряженной. У двух человек прямо во время отпевания произошла истерика — их вывели из храма.

«Происходят стычки, люди толкаются за место в очереди. В одной из таких потасовок поучаствовал рэпер Молодой Калуга», — говорилось в публикации.

Кто пришел на прощание?

Помимо многочисленных поклонников, проститься с Пашей Техником пришли члены его семьи, друзья и коллеги из группы Kunteynir — Блев MC, Максим Синицын и МС Кальмар. В толпе заметили музыканта Metox, который делал совместные треки с Техником. У гроба заметили венок от Гуфа.

На прощание также приехал рэпер Птаха, который накричал на бойца ОМОН из-за того, что его не пропускали в храм.

В разговоре с журналистами музыкант впоследствии обвинил в смерти Техника его поклонников, которым, по его словам, рэпер в трезвом состоянии был неинтересен.

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На прощании также присутствовали бывшая жена музыканта Ева Карицкая, менеджер Марк Яровный и Лука Сафронов, который помог семье Техника с организацией похорон. Родители рэпера не смогли сдержать слез, когда гроб с телом выносили из храма.

Пашу Техника похоронят на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе.