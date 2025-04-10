Роскошные отели и дорогие квартиры: что обнаружили у арестованного ректора ПсковГУ

Ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина, арестованная по делу о хищении бюджетных средств, проживала в роскошном люксовом номере в одном из самых дорогих отелей города. Также в Москве она приобрела две квартиры стоимостью около 40 млн рублей. Ильиной предъявлено обвинение в мошенничестве, и если вина будет доказана, ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина, арестованная по обвинению в хищении бюджетных средств, проживала в роскошном люксовом номере в одном из самых дорогих отелей города — ресторанно-гостиничном комплексе «Двор Подзноева». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Стоимость пребывания в этом отеле начинается от 12 тыс. рублей за сутки и включает в себя доступ к СПА-комплексу на 1,5 часа в день.

По данным агентства, Ильина действительно проживала именно в этом комплексе в Пскове, однако основное время она проводила в командировках в Москве, где приобрела две квартиры общей стоимостью порядка 40 млн рублей.

Псковский люкс

Номера люкс в комплексе «Двор Подзноева» представляют собой большие однокомнатные апартаменты, где каждая зона — спальня, гостиная и рабочая — продумана до мелочей. В номере установлена кровать King Size, плотные шторы, стильный телевизор, журнальный стол и диванный гарнитур.

Специальное рабочее место, оборудованное зеркалом, настольной лампой и кофемашиной, подчеркивает стремление к удобству и функциональности. Помимо этого, к номеру предоставляется доступ к СПА-комплексу, позволяющему воспользоваться процедурами в течение полутора часов в день.

Стоимость номера может варьироваться в зависимости от количества проживающих. Минимальная суточная стоимость номеров на апрель составляет порядка 9650 рублей. Однако именно вариант люкс, представленный в комплексе, отличается более высокой ценой — 13 400 рублей за сутки.

Командировки и дорогие квартиры

Не ограничиваясь проживанием в Пскове, Наталья Ильина проводила большую часть времени в командировках по Москве. По данным источников РИА Новости, в столице она успела приобрести две квартиры, стоимость которых оценивается примерно в 40 млн рублей.

Квартиры расположены в районе Тропарево-Никулино, и их площади составляют примерно 58 и 50 квадратных метров соответственно. Одну из квартир Ильина оформила на свою мать-пенсионерку, что, по данным правоохранительных органов, было сделано для сокрытия доходов.

Основной доход Ильиной составляла не зарплата ректора ПсковГУ, а средства, полученные от реализации мошеннической схемы, связанной с присвоением бюджетных средств. В рамках этой схемы ректорат вуза начислял своим сотрудникам завышенную зарплату, что позволяло перенаправлять деньги на личные нужды Ильиной.

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