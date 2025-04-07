7 апреля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

7 апреля — в России вспоминают погибших подводников, поздравляют с профессиональным праздником сотрудников рыбоохраны и отдают дань уважения будущим матерям. В мире задумываются о важности человеческого здоровья и о защите бобров. Православные христиане отмечают один из важнейших церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 7 апреля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники и памятные даты в России и мире 7 апреля

День государственных органов рыбоохраны РФ

Профессиональный праздник работников рыбоохраны учредили в 1934 году, и с тех пор 7 апреля напоминает о важности этой непростой, но нужной профессии. Россия — страна с крупнейшими запасами пресной воды, потому сохранение водной фауны — задача государственной важности. Первый рыбоохранный надзор появился еще в имперские времена, когда царским указом пытались регулировать промысел осетров и лососей. Сегодня рыбоохрана занимается борьбой с браконьерством и контролем за соблюдением правил рыболовства, отслеживанием экологического состояния водоемов и воспроизводства рыбных запасов.

День памяти погибших подводников

Памятная дата приурочена к трагическому событию в современной российской истории — гибели атомной подводной лодки К-278 «Комсомолец» в Норвежском море в 1989 году. Тогда в результате пожара, начавшегося в кормовом отсеке, погибли 42 человека, включая капитана АПЛ, спасти удалось 27 моряков. Сегодня в этот день в России возлагают цветы к военным мемориалам и вспоминают моряков-подводников, погибших при исполнении служебного долга.

Всероссийский день беременных

Праздник молодой — появился в 2006 году по инициативе благотворительных и медицинских организаций, чтобы напомнить: беременность — это не болезнь, а особое состояние, требующее внимания и заботы. Дата 7 апреля выбрана не случайно — она приурочена к Благовещению Пресвятой Богородицы, одному из ключевых христианских праздников, знаменующему весть о грядущем материнстве Девы Марии.

День рождения Рунета

Неофициальный праздник, который отмечают в России в честь появления национального домена .ru. Его регистрация состоялась 7 апреля 1994 года (до этого использовался советский домен .su): первым сайтом стал ныне не существующий www.ru, а пользователями были в основном программисты. За более чем 30 лет Рунет сильно изменился. Сегодня в российском сегменте сети насчитывается более 5,6 млн активных доменов, которые ежедневно посещают десятки миллионов россиян.

Всемирный день здоровья

Всемирный день здоровья отмечается с 1950 года по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Его цель — привлечь внимание к вопросам здравоохранения, таким как профилактика болезней, доступ к медицине и здоровый образ жизни. Кажды год выбирается новая тема: в 2025-м это «Здоровое начало жизни – залог благополучного будущего». Таким образом ВОЗ стремится обратить внимание на проблему охраны здоровья во время беременности и родов. Для тех, кого эта тема не касается напрямую, Всемирный день здоровья — хороший повод записаться на очередной медицинский чек-ап.

Международный день памяти о геноциде тутси в Руанде

7 апреля 1994 года в Руанде начался один из самых страшных геноцидов XX века. За 100 дней было убито до 800 тыс. человек — преимущественно представителей народа тутси. День памяти об этом событии учрежден ООН и призван напоминать о том, к чему приводит нетерпимость, пропаганда ненависти и бездействие мирового сообщества. Сегодня в Руанде проходят траурные церемонии, зажигаются свечи, звучат имена жертв. А во всем мире устраивают минуты молчания.

close Фотографии детей — жертв геноцида тутси 1994 г. в Мемориале геноцида в Кигали, Руанда Dong Jianghui/XinHua/Global Look Press

День метрической системы

Литры, метры, килограммы — все это придумали французы в конце XVIII века. До изобретения метрической системы расстояние, вес и объем мерили везде по-разному — футами, локтями и т.д. — и это часто приводило к путанице. Сегодня метрическая система официально принята практически во всем мире — кроме США, Либерии и Мьянмы. Праздник в ее честь — повод задуматься о том, как стандарты делают жизнь удобнее.

Международный день бобра

Бобры — не только пушистые трудоголики, строящие плотины, но и важный элемент экосистем. Учрежденный в их честь день — возможность напомнить, как важна охрана этих грызунов, особенно на фоне вырубки лесов и загрязнения водоемов. Кстати, бобров официально охраняют во многих странах. А в Канаде они и вовсе — национальный символ.

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Какие события отмечают 7 апреля в других странах

День без домашнего труда — США. В США умеют отдыхать не только от работы, но и от домашней рутины. 7 апреля — день, когда стоит отложить пылесос и утюг и заняться собой. Идея — показать, что работа по дому — это тоже труд, и он должен быть признан и оценен.

День материнства и красоты — Армения. В Армении в этот день поздравляют женщин — особенно мам, бабушек и будущих матерей. Он совпадает с церковным Благовещением, что добавляет празднику духовной глубины.

День зеленой рубашки — Канада. Печальный, но важный день. В память о 15-летнем хоккеисте Логане Бугнаре, который погиб в аварии в 2018 году и при жизни стал донором органов. Его зеленая рубашка стала символом донорства в Канаде. Сегодня по всей стране проводят акции, рассказывают о важности трансплантологии и носят зеленое.

День поминовения королей Хунгов — Вьетнам. День поминовения королей Хунгов — один из главных национальных праздников Вьетнама, посвященный правителям древнего государства Ванланг, от которых, по преданию, пошел весь вьетнамский народ. Торжества проходят у горы Хунг в храмовом комплексе, где тысячи паломников приносят подношения, зажигают благовония и участвуют в красочных шествиях под звуки барабанов и народных песен.

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Церковные праздники 7 апреля

Это один из двенадцати главных праздников православия, установленный в честь явления Архангела Гавриила Деве Марии с вестью о будущем рождении Иисуса Христа. Этот день символизирует начало новозаветной истории, а в народе с ним связывали приход весны. Особая традиция на Благовещение — отпускать птиц на волю как символ милосердия и надежды. Богослужения в этот день особенно торжественны, с красивыми песнопениями и молитвами о мире.

Благовещение — 2025: когда и как отмечают этот православный праздник Благовещение — один из важнейших праздников православного календаря. В этот день храмах служат... 01 апреля 13:04

День преставления святителя Тихона

Праздник в память о первом патриархе в постимперской России, человеке кротком, но внутренне несгибаемом. В тяжелейшие годы революции и гонений на Церковь святитель Тихон оставался духовным ориентиром для миллионов, отстаивая веру не мечом, а смирением и словом. Умер он 7 апреля 1925 года, а в 1989-м был канонизирован как исповедник. Его имя сегодня поминают в молитвах, прося о мужестве, мудрости и стойкости.

Народные праздники и приметы 7 апреля

День Карны — Плакальщицы

В славянской традиции 7 апреля назывался Днем Карны — языческой богине печали. По поверьям, Карна приходила на могилы умерших, плакала и тем самым помогала душам перейти в иной мир. Эту сцену можно найти в украинском и белорусском фольклоре. Со временем праздник в честь богини-плакальщицы был вытеснен христианским Благовещением.

Приметы

Отпустить птицу на волю — к счастью.

Погода на Благовещение показывает, каким будет урожай.

Если на Благовещенье нет града — не будет и в страду.

Заметили ласточек — весна будет ранней и теплой.

Умыться талой водой — к здоровью и красоте.

Нельзя давать и брать в долг.

Какие исторические события произошли 7 апреля

1348 год — в Праге основали Карлов университет, старейший в Центральной Европе и первый славянский университет и ставший важнейшим центром науки и культуры.

1724 год — в Лейпциге прозвучала премьера «Страстей по Иоанну» Иоганна Себастьяна Баха — одного из главных музыкальных произведений барокко.

1805 год — в венском театре «Ан дер Вин» состоялась премьера Симфонии № 3 Бетховена («Героической»), за дирижерским пультом стоял сам композитор.

1827 год — английский фармацевт Джон Уокер начал продажу первых в мире серных спичек, навсегда изменив быт человечества.

1926 год — покушение на Бенито Муссолини: британка Виолетта Гибсон выстрелила в диктатора, но пуля только слегка задела его нос.

1930 год — СНК СССР утвердил положение об исправительно-трудовых лагерях, что положило начало организации ГУЛага — одной из самых мрачных страниц советской истории.

1989 год — в Норвежском море затонула советская атомная подлодка «Комсомолец», погибли 42 моряка. Это одно из самых трагичных событий в истории ВМФ СССР.

1994 год — вышел первый выпуск передачи «Своя игра» на канале РТР — российского аналога культовой американской телевикторины «Jeopardy!».

2003 год — войска США вошли в Багдад, что стало фактическим концом режима Саддама Хусейна и переломным моментом в войне в Ираке.

Дни рождения и юбилеи 7 апреля

1613 год — родился Герард Доу, голландский художник-портретист, ученик Рембрандта, мастер жанровой живописи в стиле «золотого века» Нидерландов.

1652 год — родился Климент XII (Лоренцо Корсини), 246-й папа римский, известный строительством римского фонтана Треви и борьбой с масонством.

1770 год — родился Уильям Вордсворт, английский поэт-романтик, один из основоположников «озерной школы» и автор стихов о природе и человеке.

1797 год — родился Пьер Леру, французский философ, экономист, теоретик социализма, автор термина «социализм».

1872 год — родился Дмитрий Философов, русский публицист, критик и общественный деятель, один из лидеров религиозно-философского ренессанса начала XX века.

1879 год — родился Густав Шпет, русский философ, психолог и эстетик, ученик Гуссерля.

1891 год — родился Оле Кирк Кристиансен, датский плотник и изобретатель, основатель компании LEGO.

1908 год — родился Михаил Сомов, советский полярный исследователь и океанолог, Герой Советского Союза.

1915 год — родилась Билли Холидэй (Элеанора Фейган), американская джазовая певица с трагической судьбой и непревзойденным голосом.

1931 год — родился Леонид Келдыш, выдающийся физик-теоретик, один из основоположников квантовой теории полупроводников.

1962 год — родился Михаил Круг, культовый российский шансонье, автор и исполнитель «Владимирского централа».

Кто отмечает дни рождения

86 лет исполняется Фрэнсису Форду Копполе, культовому американскому режиссеру, автору «Крестного отца» и «Апокалипсиса сегодня», обладателю шести «Оскаров» и статусу живой легенды мирового кино.

81 год исполняется Герхарду Шредеру, бывшему федеральному канцлеру Германии, заметному политическому деятелю Европы и одному из самых обсуждаемых немецких лидеров 2000-х годов.

76 лет исполняется Валентине Матвиенко, российскому государственному деятелю, первой женщине на посту председателя Совета Федерации и одной из самых влиятельных фигур в отечественной политике.

72 года исполняется Джеки Чану, звезде боевиков, актеру, режиссеру и каскадеру, чье имя стало синонимом азиатского кино, трюков без дублеров и добродушного юмора.

61 год исполняется Расселу Кроу, австралийскому актеру, обладателю «Оскара» за роль в «Гладиаторе» и звезде таких фильмов, как «Игры разума» и «Информатор».

55 лет исполняется Марианне Максимовской, российской журналистке, телеведущей и медиаменеджеру, чье имя прочно ассоциируется с эпохой качественной тележурналистики 2000-х.

42 года исполняется Франку Рибери, одному из лучших французских футболистов XXI века, экс-игроку «Баварии», финалисту чемпионата мира 2006 года.