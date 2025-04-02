Назван ежедневный гонорар Ефремова за съемки в кино после колонии

Продюсер Морозов: Ефремов будет получать за съемки 2,5 млн рублей в день

Продюсер Евгений Морозов заявил в интервью kp.ru, что актер Михаил Ефремов будет получать за съемки в кино 2,5 млн рублей.

«Первый съемочный день у Миши будет в мае. Гонорар Ефремову уже назначен — 2 млн 500 тысяч рублей за съемочный день. Это в разы больше, чем у самых высокооплачиваемых российских актеров — Дмитрия Нагиева и Сергея Бурунова. У них ставка — 1 млн 200 тысяч рублей в день. А у Миши, как видите, больше двух миллионов», — приводит издание слова продюсера.

В феврале 2025 года актер Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. В разговоре с руководством колонии он пояснил, что болен. Также он говорил об исправной ежедневной работе в цехе по пошиву формы для заключенных.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Михаила Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии в Белгородской области.

Ранее адвокат Александр Добровинский выразил надежду, что актер Ефремов перестал пить.