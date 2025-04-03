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О судьбе Михаила Ефремова захотели снять байопик в России

Режиссер Карпиловский рассказал о желании снять байопик о Михаиле Ефремове
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Режиссер Александр Карпиловский заявил в беседе с Общественной Службой Новостей, что мечтает снять документальный фильм о Михаиле Ефремове или философскую драму с участием актера.

«За то, чтобы заполучить Ефремова, режиссеры готовы платить миллионные гонорары. Я тоже готов», — поделился постановщик.

Карпиловский считает, что после выхода из тюрьмы и пережитой Ефремовым трагедии актер стал «невероятно интересен и многогранен», а его игра «куда более глубокой и пронзительной».

2 апреля продюсер Евгений Морозов заявил, что Михаил Ефремов будет получать за съемки в кино 2,5 млн рублей в день. Он признался, что это в разы больше, чем у самых высокооплачиваемых российских актеров на данный момент.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Михаила Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года. Ефремов должен выйти на свободу 9 апреля 2025 года.

Ранее юморист Гарик Харламов раскрыл, как у него появилось прозвище Бульдог.

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