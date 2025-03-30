Мог отравить фанат? Что известно о состоянии Паши Техника

Экс-жена Паши Техника Карицкая заявила, что его мозг не поврежден

Госпитализированный в Таиланде Паша Техник остается в «стабильно плохом» состоянии: по словам экс-жены, у него полностью поражены легкие, проблемы с сердцем и почками, однако мозг не поврежден. Врачи при этом предупреждают о высоком риске летального исхода. Техник попал в больницу, предположительно, из-за передозировки запрещенными веществами. При этом друзья утверждают, что его мог отравить неизвестный фанат.

«Полностью поражены легкие»

Бывшая супруга рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев), госпитализированного в Таиланде, Ева Карицкая рассказала о состоянии музыканта.

«В госпитале сказали, что состояние держится таким же, как и вчера, стабильно плохим. У него полностью поражены легкие из-за инфекции. Полностью. Сердце поддерживается благодаря ЭКМО. Мозг не поврежден», — заявила она.

По ее словам, у Паши Техника обнаружили проблемы с почками, «не отходит моча». В понедельник, 31 марта, на работу выйдет врач, который сможет уточнить диагноз, добавила Карицкая.

«Главное, что хуже не стало. Это уже хорошо. Но легкие у него очень сильно поражены инфекцией», — подчеркнула экс-жена рэпера.

Она выразила надежду, что он выкарабкается и пойдет на поправку.

«Самое главное убрать инфекцию из легких. И главное молиться. И все, я думаю, будет хорошо. Паша сильный. Паша родился в белой рубашке . Несмотря на то, что он делает и что он говорит, главное — верить», — резюмировала Карицкая.

Она также объявила о начале сбора средств на помощь Технику.

«Всем спасибо от нас, от родителей, что все помогают ему, что не бросают, что его любят. Мы очень благодарны всем людям, которые оказывают помощь <…> Спасибо большое от нас», — заявила мать Паши Техника.

Пашу Техника могли отравить?

Друзья рэпера рассказали, что во время одной из вечеринок в Таиланде к нему подошел неизвестный фанат. Он якобы угостил Техника таблетками, после чего покинул мероприятие, сообщил Telegram-канал Mash.

По словам друзей, музыкант продегустировал пилюли, после чего ему потребовалась помощь. Приятели три дня пытались самостоятельно привести его в чувства — делали непрямой массаж сердца и устанавливали капельницы. Скорую вызвали, только когда Паше Технику «стало совсем плохо».

Неизвестный фанат, как отметили источники издания, уже улетел из Таиланда.

«Отказали легкие»: Пашу Техника не могут перевезти в Россию из-за критического состояния Состояние рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев), впавшего в кому в Таиланде... 28 марта 18:40

«Паша Техник жив!»

Накануне ряд Telegram-каналов сообщил о смерти исполнителя. Информацию опроверг его менеджер.

«Паша Техник жив, жив! Не здоров, но жив. Не верьте этим пабликам, которые пишут [о смерти], но напророчить могут многое. Поэтому давайте не будем слушать это <…> Не надо хоронить человека, пока он еще находится в состоянии живого человека», — отметил представитель артиста.

Бывшая супруга Ивлева тоже опровергла новости о смерти музыканта.

«Это все вброс, он жив, он находится под аппаратами, дышит. Состояние остается стабильно плохим. Вплоть до летального исхода… Я не знаю, я не врач», — добавила Ева Карицкая.

«Неправда все. Состояние стабильно тяжелое. Сегодня находилась с ним», — рассказала накануне подруга Паши Техника Кристина.

Состояние артиста остается критическим, высок риск летального исхода , отметили лечащие врачи. По их данным, у артиста развилась полиорганная недостаточность.

«Просим вас осознать серьезность его состояния и как можно скорее посетить больницу, чтобы обсудить дальнейшие медицинские решения», — уточнили медики в обращении к родственникам рэпера.

По мнению преподавателя кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александра Умнова, у Паши Техника мало шансов на выживание из-за повреждения органов. При этом менеджер музыканта 30 марта заявил, что «самые лучшие спецы» из частных клиник готовы вылететь в Таиланд, чтобы попытаться спасти жизнь Техника — о ком идет речь, он не уточнил. Кроме того, менеджер сообщил, что команда рэпера пока не отменяет запланированные на ближайшее время концерты — выступления просто перенесут на осень.