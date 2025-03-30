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Друзья заподозрили в отравлении Паши Техника «неизвестного фаната»

Mash: фанат отравил Пашу Техника в Таиланде неизвестными таблетками
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Мегамозг/YouTube

Госпитализированного в Таиланде российского рэпера Пашу Техника (настоящее имя Павел Ивлев) мог отравить «неизвестный фанат», пишет Mash.

Как узнал Telegram-канал у друзей исполнителя, какой-то человек угостил рэпера на вечеринке, а потом сразу улетел из страны.

«Пашу три дня пытались прокапать дома и делали непрямой массаж сердца, а скорую позвали только тогда, когда стало совсем плохо», — говорится в публикации.

Около недели назад рэпер прилетел в Таиланд. Знакомые артиста сообщили, что он получил тяжелое отравление. Музыканту потребовалась помощь врачей, его пришлось госпитализировать. 28 марта состояние рэпера ухудшилось. По словам менеджера артиста, у него отказали легкие, врачи диагностировали сепсис, пневмонию и полиорганную недостаточность. На лечение исполнителя требуются миллионы рублей, часть денег собрать уже удалось. Состояние рэпера не позволяет доставить его в Россию.

Ранее врач назвал причину измененного сознания Паши Техника.

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