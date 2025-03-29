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Врачи заявили о высоком риске смерти Паши Техника

В Таиланде врачи рэпера Паши Техника указали на высокий риск летального исхода
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Плюшки/YouTube

Состояние остающегося в коме рэпера Паши Техника (настоящее имя Павел Ивлев), который попал в больницу в Таиланде, остается критическим, высок риск летального исхода. Об этом говорится в публикации в Telegram-канале артиста.

Близкие рэпера опубликовали информацию о том, что у него развилась полиорганная недостаточность и гемодинамическая нестабильность.

«Просим вас осознать серьезность его состояния и как можно скорее посетить больницу, чтобы обсудить дальнейшие медицинские решения», — сказано в обращении медиков.

Накануне менеджер Паши Техника Марк заявил, что артисту стало хуже. По словам представителя звезды, у Паши отказали легкие и начались проблемы с сердцем. На его лечение близкие и друзья собирают 9 млн рублей — деньги понадобятся, «чтобы его как-то в чувства привести». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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