21 марта — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

21 марта в странах Востока и в некоторых мусульманских регионах России отмечают Навруз — праздник прихода весны. Также сегодня есть повод открыть томик любимых стихов, а еще — задуматься о посадке дерева и сохранении лесов на планете. Православные христиане чествуют икону Божией Матери «Знамение». Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 21 марта и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 21 марта

Международный день лесов

Учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН Международный день лесов впервые отметили 21 марта 2013 года. Он призван подчеркнуть важность этих экосистем для благополучия человечества, ведь ежегодно в мире вырубается более 13 млн гектаров леса, что примерно равно площади Англии. Леса покрывают около 31% поверхности суши и являются домом для 80% наземных видов живых существ.

Всемирный день поэзии

Учрежден ЮНЕСКО в 1999 году и впервые отмечался 21 марта 2000 года. Этот день призван поддерживать языковое разнообразие через поэтическое самовыражение и способствовать популяризации чтения, написания и преподавания поэзии. Произведения в стихах считаются одной из самых древних форм искусства и присутствует во всех культурах мира.

Всемирный день домашнего хозяйства

Отмечается ежегодно 21 марта с 1982 года по инициативе Международной федерации домашнего хозяйства. Цель праздника — подчеркнуть значимость домашнего труда и его вклад в экономику и общественную жизнь. Интересный факт: по данным исследований, если бы домашний труд оплачивался, он составлял бы значительную часть ВВП многих стран.

Международный день Навруз

Навруз, что в переводе с персидского означает «новый день», — это праздник весеннего равноденствия, отмечаемый более 3000 лет в регионе, простирающемся от Балкан до Центральной Азии. В 2010 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 21 (или 20) марта Международным днем Навруз, признавая его значение в укреплении связей между народами на основе взаимного уважения и идеалов мира и добрососедства. В некоторых культурах празднование Навруза включает прыжки через костер, что символизирует очищение и обновление.

Навруз в 2025 году: история и традиции праздника, как его отмечают в разных странах Навруз — это праздник обновления, весеннего пробуждения природы и начала нового года для многих... 10 марта 15:52

close Zafar/XinHua/Global Look Press

Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации

Отмечается ежегодно 21 марта, начиная с 1966 года, в память о трагических событиях в Шарпевиле (Южная Африка) в 1960 году, когда полиция открыла огонь по мирным демонстрантам, протестовавшим против апартеида (жесткая политика расовой сегрегации), убив 69 человек. Этот день призван напомнить о необходимости борьбы с расовой дискриминацией во всех ее проявлениях.

Всемирный день людей с синдромом Дауна

Учрежден для повышения осведомленности о синдроме Дауна. Дата имеет символическое значение: синдром связан с тремя копиями 21-й хромосомы. Цель дня — обратить внимание на важность включения людей с синдромом Дауна в общественную жизнь и развеять стереотипы. В этот день проводятся образовательные мероприятия, акции и кампании, направленные на поддержку и интеграцию таких людей.

Какие праздники отмечают 21 марта в других странах

День матери — Египет, Сирия, Иордания, Ливан, Палестина, ОАЭ. В этот праздник чествуют матерей, дарят им подарки и благодарят за заботу и любовь. Дата совпадает со временем символического начала весны, которая ассоциируется с зарождением новой жизни, а значит и с материнством.

День посадки деревьев — Италия, Бельгия, Португалия, Лесото. Этот экологический праздник направлен на привлечение внимания к важности лесов и зеленых насаждений для экосистемы планеты. В этот день проводятся массовые акции по посадке деревьев, образовательные программы и экологические мероприятия. Традиция проведения Дня посадки деревьев зародилась в XIX веке и с тех пор распространилась по всему миру.

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День прогульщика — Польша. Этот веселый неофициальный праздник посвящен всем любителям прогуливать — в первую очередь, студентам и школьникам. Раньше они прогуливали занятия, оставляя учителям записки, в которых говорилось, что они ушли встречать весну. Теперь учителя сами разрешают своим ученикам не сидеть в этот день за партой и придумывают активности вне стен учебных заведений.

День гармонии — Австралия. Этот праздник посвящен чествованию культурного разнообразия и продвижению идеи социальной сплоченности. В этот день проводятся фестивали, концерты и образовательные мероприятия, направленные на укрепление взаимопонимания и уважения между различными этническими и культурными группами. Символ Дня гармонии — оранжевый цвет, который олицетворяет социальное общение и взаимоуважение.

Церковные праздники 21 марта

День памяти преподобного Феофилакта исповедника

Преподобный Феофилакт жил в VIII веке в Константинополе во времена иконоборческой ереси. Он был учеником святителя Тарасия, патриарха Константинопольского, и вместе с ним активно сопротивлялся иконоборчеству. Феофилакт стал епископом Никомидийским, и на этом посту неустанно заботился о бедных и больных, строил приюты и больницы. После смерти патриарха Тарасия на престол взошел император-иконоборец Лев V Армянин, начавший преследование почитателей икон. Феофилакт открыто обличал императора за его еретические взгляды, за что был сослан в крепость Стровил, где провел около 30 лет до своей кончины в 845 году. Память святого чтят за его твердость в вере и стойкость.

Пpaздник икoны Бoжиeй Мaтepи «Знaмeниe» Куpcкaя-Кopeннaя

Икона Божией Матери «Знамение» Курская-Коренная — одна из древнейших и наиболее почитаемых святынь Русской православной церкви. По преданию, она была обретена 8 сентября 1295 года в лесу недалеко от разрушенного татарами Курска. Охотник нашел икону, лежащую на корне дерева, и, подняв ее, увидел, что из этого места забил родник. На месте обретения иконы была построена часовня, куда ее и поместили.

В 1597 году по указу царя Федора Иоанновича икону перенесли в Москву, но примерно через 20 лет вернули в Курск, в Знаменский монастырь. Икона неоднократно сопровождала русское войско в походах и считалась покровительницей воинов. В 1676 году ее перенесли на Дон для благословения казачьих войск. В 1684 году цари Иоанн и Петр Алексеевичи прислали в Коренную пустынь список с чудотворной иконы в серебряном позолоченном окладе с повелением носить его по приходам православных воинов.

В 1898 году в Знаменском соборе Курска произошло покушение на икону: был совершен взрыв, однако сама икона чудесным образом осталась невредимой, что укрепило веру народа в ее чудотворность. После революции 1917 года икону вывезли за границу, и с 1957 года она находится в Знаменском соборе в Нью-Йорке. С 2009 года ее ежегодно привозят в Россию для поклонения. ​

21 марта Русская православная церковь также чтит память • преподобных Лазаря и Афанасия Мурманских (Муромских), Олонецких;

• апостола Ерма (Ермы), епископа Филиппопольского;

• священномученика Феодорита, пресвитера Антиохийского;

• преподобномученика Дометия Персиянина;

• священномученика Иоанна Знаменского пресвитера;

• мученика Владимира Ушкова.



21 марта католическая церковь также чтит память • святого, исповедника Серапиона Тмуитского;

• святого Николая Флюэского;

• святой Бенедикты Камбьяджо Фрассинелло.



close Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Народные праздники и приметы 21 марта

Вepбoнocицa

Вербоносица совпадает с весенним равноденствием (20–21 марта), когда продолжительность дня и ночи равны. Праздник также известен как Весенний солнцеворот. В этот день наши предки проводили обряды, направленные на привлечение весны и обновление природы. Хозяйки пекли из теста фигурки в форме жаворонков, символизирующих приход весны. Мужчины добывали огонь трением деревянных палочек, считая его священным. От этого огня зажигали костры на окраинах деревни для защиты от болезней.

​​К этому времени начинала распускаться верба, которой в этот день приписывали магические свойства. Веточками вербы подметали полы в домах, очищая жилище от нечистой силы и болезней. Также было принято слегка похлестывать ими друг друга, веря, что это приносит здоровье и защищает от недугов.

Молодые незамужние барышни в этот день гадали на любовь и будущего мужа. Кроме того, считалось, что сны, приснившиеся в ночь на Весенний солнцеворот, могут быть вещими и предсказывать будущее.

Были и запреты: люди верили, что те, кто в Вербоносицу засиживается допоздна, могут навлечь на себя беду. Также существовало поверье, что посадка вербы в этот день может сократить жизнь человека, поскольку дерево вырастет и из него сделают лопату для могилы.

Приметы

Если в день Вербоносицы было холодно, это предвещало затяжную зиму.

Быстро плывущие облака сулили скорое потепление.

Если проведешь Вербоносицу в одиночестве — будет печальный год.

Если птицы начинали вить гнезда с южной стороны, ожидалось холодное лето.

Неровный, бугристый снег на полях предвещал хороший урожай яровых культур и овощей.

Какие исторические события произошли 21 марта

630 год — византийский император Ираклий I сумел одержать решающую победу над персидским царем Хосровом II, вернув захваченный персами Животворящий Крест — на нем по преданию был распят Иисус Христос. Восстановление Креста в храме Иерусалима ознаменовало завершение долгой войны между Византией и Персией и стало символом торжества христианства.

1666 год — прошла первая официальная перепись населения французской колонии Канады, которая тогда называлась Новая Франция. Согласно переписи, колония насчитывала всего около 3 тыс. человек.

1846 год — бельгийский мастер музыкальных инструментов Адольф Сакс получил официальный патент на изобретенный им духовой инструмент — саксофон. Инструмент быстро завоевал популярность благодаря богатому звучанию, он остается любимым инструментом многих музыкантов и по сей день.

1880 год — будущий классик русской литературы Антон Чехов впервые опубликовал свое произведение «Письмо к ученому соседу» в юмористическом журнале «Стрекоза». Этот дебют заложил начало блестящей литературной карьеры писателя, который стал одним из самых известных авторов короткого рассказа в мировой литературе.

1917 год — в результате революционных событий в России 1917 года была арестована царская семья: Николай II, императрица Александра Федоровна и их дети. Сначала их содержали в Царском Селе, затем перевезли в Тобольск, а после — в Екатеринбург. В ночь на 17 июля 1918 года вся семья была расстреляна в подвале дома Ипатьева, что окончательно поставило точку в истории Российской империи.

1963 год — была закрыта знаменитая тюрьма строгого режима Алькатрас, расположенная на острове в бухте Сан-Франциско. Причинами закрытия стали слишком высокие затраты на содержание учреждения и ухудшение условий проживания заключенных. В настоящее время Алькатрас является одной из самых популярных туристических достопримечательностей США.

1981 год — в штате Алабама был зарегистрирован последний официально признанный случай линчевания (убийство человека, подозреваемого в преступлении или нарушении общественных обычаев, без суда и следствия, обычно толпой) в истории США. Жертвой стал молодой афроамериканец Майкл Дональд, убитый членами ку-клукс-клана. Этот трагический случай вызвал серьезный общественный резонанс и способствовал усилению борьбы против расовой ненависти и дискриминации в США.

1986 год — советская школьница Катя Лычева отправилась с двухнедельным визитом в США с миссией мира, призванной улучшить отношения между двумя странами в период Холодной войны. Катя встретилась с американскими школьниками, политиками и знаменитостями, став олицетворением надежды на мирное будущее и символом дружбы.

1999 год — пилоты Бертран Пикар (Швейцария) и Брайан Джонс (Великобритания) стали первыми в истории людьми, совершившими беспосадочный кругосветный перелет на воздушном шаре Breitling Orbiter 3. Их путешествие длилось 19 дней, 21 час и 55 минут, за это время они преодолели 45 тыс. км. Достижение вошло в историю авиации.

2022 год — самолет Boeing 737-800 авиакомпании China Eastern Airlines, выполнявший рейс из Куньмина в Гуанчжоу, разбился в районе уезда Тэнсянь на юге Китая. В результате авиакатастрофы погибли все находившиеся на борту 132 человека. Трагедия стала крупнейшей авиакатастрофой в Китае за последние десятилетия.

Дни рождения и юбилеи 21 марта

В 1763 году родился Жан Поль — немецкий писатель, известный своими сатирическими и юмористическими произведениями, такими как «Жизнь веселого маленького школьника Марии Вуцци».​

В 1809 году родился Федор Кони — русский драматург, театральный критик и историк театра, сыгравший важную роль в развитии русского театрального искусства.​

В 1825 год родился Александр Можайский — русский военный деятель, контр-адмирал и пионер авиации, известный своими экспериментами по созданию летательных аппаратов.

В 1834 году родился Василий Михайловский — православный священник, богослов, поэт, председатель Петербургского общества трезвости, известный своими проповедями и литературными трудами.

В 1839 году родился Модест Мусоргский — русский композитор, член «Могучей кучки», автор оперы «Борис Годунов» и других значимых музыкальных произведений.

В 1877 год родился Морис Фарман — французский пионер авиации, создатель первого в мире пассажирского самолета.

В 1942 году родилась Франсуаза Дорлеак — французская актриса театра и кино, известная своими ролями в авторском и артхаусном кино 1960-х годов, старшая сестра актрисы и певицы Катрин Денев. Погибла в автокатастрофе на юге Франции в возрасте 25 лет.

В 1960 году родился Айртон Сенна — легендарный бразильский автогонщик, трижды чемпион мира Формулы-1. Сенна завоевал сердца миллионов поклонников по всему миру, а его гибель на Гран-при Сан-Марино в 1994 году стала одним из самых трагических моментов в истории Формулы-1.

Кто отмечает день рождения

79 лет исполняется Тимоти Далтону — британскому актеру, получившему мировую известность благодаря исполнению роли Джеймса Бонда в фильмах 1987–1989 годов и ряде других культовых кинокартин того времени.

75 лет исполняется Сергею Лаврову — российскому дипломату и государственному деятелю. Лавров занимает пост главы министерства иностранных дел с 2004 года.

67 лет исполняется Гэри Олдмену — британскому актеру, мастеру перевоплощений, обладателю премии «Оскар» (за фильм «Темные времена»).

53 года исполняется Борису Миронову — российскому хоккеисту, защитнику, серебряному призеру Олимпийских игр 1998 года. Миронов выступал в НХЛ за команды «Виннипег Джетс», «Эдмонтон Ойлерз» и «Чикаго Блэкхоукс».

45 лет исполняется Марит Бьерген — норвежской лыжнице, восьмикратной олимпийской чемпионке и одной из самых титулованных спортсменок в истории лыжных гонок.​