Навруз в 2025 году: история и традиции праздника, как его отмечают в разных странах

Навруз — это праздник обновления, весеннего пробуждения природы и начала нового года для многих народов Востока. Он дарит людям атмосферу радости, единения и надежды. Традиция отмечать этот праздник объединяет разные государства. В 2009 году он был включен ЮНЕСКО в Список нематериального культурного наследия человечества. Когда отмечают Навруз в 2025 году, в чем его суть и какие обычаи праздника существуют в разных странах — в материале «Газеты.Ru».

Навруз: что это за праздник

Навруз — один из самых древних весенних праздников, уходящий корнями в далекое прошлое народов, проживавших на территории Ирана, Ирака, Азербайджана, Средней Азии и других регионов Востока. Это интернациональная традиция, не связанная с исламскими обычаями.

Название праздника в переводе с персидского означает «новый день», и оно прекрасно отражает его суть: обновление природы, начало земледельческого цикла и пробуждение от зимней спячки.

Когда отмечают Навруз в 2025 году

Существует общее правило: Навруз неизменно приходится на период весеннего равноденствия, который обычно выпадает на 20 или 21 марта, рассказал «Газете.Ru» кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник Института языка, литературы и искусства имени Г. Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан Азат Ахунов. В разных странах дата может сдвигаться на день или два, поскольку в некоторых регионах ориентируются на лунный или астрономический календарь, а где-то привязывают торжество к точному моменту перехода Солнца в знак Овна.

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Для многих народов, отмечающих Навруз, привязка к дню весеннего равноденствия принципиально важна: считается, что именно в этот период природа окончательно «просыпается» и начинается новый жизненный цикл. Идея обновления близка всем: многие устраивают дома генеральную уборку, покупают новую одежду, готовят блюда, символизирующие плодородие и изобилие. Этот настрой создает особую атмосферу праздника.

В 2025 году официальная дата празднования Навруза — 21 марта. Однако в ряде стран торжества могут начинаться вечером 20-го числа и продолжаться до 22-го или даже 23-го. К примеру, в Иране, Афганистане и Таджикистане праздник может длиться несколько дней. Приготовления начинаются заранее: люди закупают продукты для традиционных блюд, украшают дома, приводят в порядок дворы и улицы.

На территории России этот праздник практически не распространен, в том числе среди татар и башкир, у которых есть свои схожие праздники. Этот день больше празднуют народы Средней Азии. Азат Ахунов ведущий научный сотрудник Института языка, литературы и искусства имени Г. Ибрагимова АН РТ

История Навруза

Истоки Навруза восходят к зороастризму — древней религии, где одной из доминирующих идей была вера в победу света над тьмой, а также в очищающую силу огня. Считалось, что день весеннего равноденствия обладает особой энергетикой: в этот момент солнечный свет становится мощнее ночной темноты, и люди словно обретают силы для внутреннего перерождения. Древние земледельцы этот период напрямую связывали с будущим урожаем и процветанием: любая забота о земле рассматривалась как залог благополучия.

Официально Навруз стал отмечаться как религиозный праздник зороастризма в Первой Персидской империи, существовавшей с 550 по 330 год до н. э. Постепенно праздник распространился за пределы Персии и обрел новые культурные черты и обряды.

В настоящее время его празднуют в Иране, Афганистане, Таджикистане, Узбекистане, Туркменистане, Азербайджане, Албании, Киргизии, Македонии, Турции, Казахстане и ряде других территорий. У праздника появились региональные особенности: например, в одних местах гостей угощают орехами и спелыми фруктами, в других — сладостями с медом и орехами, а где-то праздник сопровождается народными играми и ярмарками.

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Традиции и обычаи праздника

Традиции Навруза отражают идею очищения, обновления и встречи весны в радостной атмосфере. Один из самых известных и распространенных ритуалов — прыжок через костер, который символизирует очищение от негативных эмоций, мыслей и обид. Огонь, согласно верованиям, забирает у человека все темное и тяжелое, позволяя вступить в новый жизненный этап обновленным и наполненным добром. В некоторых странах этот ритуал дополняется водными обрядами — люди умываются родниковой водой или совершают обрядовые подношения речной стихии, символизирующие связь с природой и ее оживляющей силой.

Генеральная уборка перед праздником — не только практическая, но и символическая традиция: избавляясь от старых вещей и наводя порядок, человек «вычищает» из жизни все, что мешало ему двигаться вперед. Принято украшать дома побегами пшеницы и первоцветами: весенние цветы привносят в жилое пространство ощущение новой жизни и радостного возрождения природы.

Центральное место в праздновании занимает торжественный стол. В иранской культуре известен ритуал «хафт син» — праздничного стола с семью составляющими, названия которых начинаются с персидской буквы «син» (ростки зерен, уксус, специи, хлебный пудинг и т. д.), каждое из которых имеет свое символическое значение: здоровье, богатство, счастье, любовь, долголетие... В странах Центральной Азии на стол подают плов, самсу, медовые сладости, орехи и фрукты. В этот день принято щедро угощать гостей и соседей, проявлять гостеприимство. Праздничная трапеза выражает идею изобилия, взаимоуважения и единения людей.

Помимо застолий, повсеместно устраиваются музыкально-танцевальные выступления и народные гуляния. Звучат национальные инструменты — от перкуссионных дойр до мелодичного рубаба. Мастера-ремесленники продают на ярмарках гончарные изделия, расписные ковры и прочие предметы народного творчества. В этот день люди стремятся поделиться друг с другом радостью жизни, теплом общения и надеждой на плодотворное будущее.

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Как отмечают Навруз в разных странах

Навруз — это праздник, который объединяет десятки народов, сохраняя при этом уникальные традиции в каждой стране. У этого праздника есть как общие для всех стран черты и обряды, символизирующие обновление, так и особенные ритуалы, блюда, характерные для того или иного региона.

Азербайджан. В этой стране готовятся к празднику заранее, стараясь до Навруза завершить все дела, ссоры и конфликты. Важное место в праздновании занимает выпечка и приготовление сладостей, таких как пахлава, гогал, шакер-бура. Хозяйки стремятся разнообразить стол угощениями, чтобы продемонстрировать изобилие наступающего года. Накануне праздника, во время так называемых «четвергов» (в последние четыре четверга перед Наврузом), устраивают костры, а члены семьи и соседи прыгают через них, «сжигая» весь накопленный за зиму негатив.

Таджикистан. Таджикские семьи обычно заранее приводят в порядок двор и дом, украшают жилище весенними цветами. Важный элемент подготовки — проращивание пшеницы или ячменя: мужчины и женщины выбирают зерна, закладывают их в миску с влажной тканью и наблюдают за тем, как нежные побеги пробиваются к свету. Чем гуще и здоровее всходы, тем более успешным, по поверьям, будет новый год. На столе центральное место занимает сумаляк — особая каша из проросших зерен, которую готовят всю ночь большими компаниями.

Узбекистан. В Узбекистане к празднику подают национальные блюда — плов, самсу, хошан (мясные пирожки), а также разные виды сладостей. Сумаляк — также одно из самых важных угощений: его готовят в больших казанах на открытом огне, а затем раздают гостям и соседям. Накануне Навруза проводят ярмарки ремесел и народных промыслов, а в сам праздничный день по всей стране проходят мероприятия с традиционной музыкой, танцами и конкурсами.

Афганистан. Здесь принято тщательно прибираться в доме, заменять старые вещи новыми, а также готовить множество лакомств — от лепешек до ореховых десертов. Существует традиция готовить большой «хафт-мива» («семь фруктов») — символический холодный суп или компот, куда входят определенные сухофрукты, орехи, различные специи и медовые заливки. В ряде семей с вечера до рассвета готовят особые праздничные кушанья, которые подаются гостям уже днем.

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Казахстан. В Казахстане праздник часто называют Наурыз мейрамы. В преддверии торжеств важно примириться с теми, с кем в течение года были разногласия, а также починить хозяйственные постройки, навести порядок во дворах, на огородах. Накрывается дастархан — большой праздничный стол. Подаются баурсаки (мучные шариками, обжаренными в масле), кумыс, плов и другие блюда. Жители городов и аулов обмениваются сувенирами и приглашают друг друга в гости, чтобы вместе встретить весну.

Турция. Хотя в Турции Навруз не является выходным днем, в восточных областях страны и среди курдского населения его широко празднуют в знак прихода весны. Накануне устраивают костры, вокруг которых водят хороводы, проходят народные фестивали с песнями и танцами.