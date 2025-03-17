17 марта — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

​17 марта весь мир вслед за Ирландией отмечает День святого Патрика. В России вспоминают об основании Московского княжества и о полезных свойствах гречневой каши, а в Таиланде чествуют национальный спорт муай-тай. Какие еще памятные даты и праздники отмечают 17 марта и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 17 марта

День святого Патрика

17 марта отмечают День святого Патрика — праздник, пришедший из Ирландии и распространившийся практически по всему миру. По легенде, святой Патрик в V веке обратил ирландцев в христианство и изгнал с острова всех змей. Праздник возник как церковный, но давно превратился в народный — с веселыми гуляньями, песнями и выпивкой. Люди наряжаются в зеленое — национальный цвет Ирландии, прикалывают трилистник (лист клевера) на удачу и участвуют в парадах с музыкой и танцами. В некоторых городах 17 марта даже подкрашивают воду в фонтанах в зеленый цвет.

День гречневой каши в России

17 марта в России неофициальный День гречневой каши — одного из самых популярных блюд национальной кухни. Гречневая каша издавна ценится за питательность, ее готовят во всевозможных вариантах — постную, на молоке, с маслом, с грибами или мясом. Хотя праздник шуточный, он лишний раз напоминает о богатстве российской кулинарной традиции и дает повод собрать семью за одним столом.

День основания Московского княжества

В Московской области 17 марта отмечается День основания Московского княжества. Этот праздник установлен в честь образования в XIII веке княжества, которое сыграло ключевую роль в истории России, став ядром объединения русских земель и формирования российского государства.

День единения Ингушетии с Россией

17 марта в республике Ингушетия отмечается День единения с Россией. Этот праздник установлен в честь вхождения Ингушетии в состав Российской империи в 1770 году и символизирует единство между народами.

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День «Будьте счастливы»

17 марта выбрали для неофициального международного праздника, который популярен в соцсетях. Главная цель праздника — призывать ценить маленькие радости. Люди говорят друг другу комплименты, делают добрые дела и публикуют позитивные посты в соцсетях.

Какие праздники отмечаются 17 марта в других странах

День эвакуации — США. В США 17 марта отмечают историческую годовщину: в этот день 1776 году во время Войны за независимость британские войска покинули Бостон после осады колонистов. В память об этом ежегодно проходят праздничные церемонии, а для жителей города 17 марта является выходным. День эвакуации совпадает с Днем святого Патрика, поэтому бостонцы обычно объединяют оба праздника в одно большое торжество.

Годовщина объединения Италии. В этот день в 1861 году было провозглашено создание единого Итальянского королевства, когда разрозненные княжества объединялись в одно государство. Хотя сейчас 17 марта не является официальным выходным, итальянцы отмечают его как патриотическую памятную дату — проводятся исторические экскурсии, тематические выставки, звучит национальный гимн в честь единства страны.

День национального бокса муай-тай — Таиланд. Этот праздник посвящен традиционному боевому искусству муай-тай — важной части тайской культуры. Дата выбрана в честь легендарного бойца по имени Най Кханом Том, который, по преданию, сразился с чужеземными противниками и прославил тайский бокс. Теперь каждый год 17 марта тайцы устраивают показательные поединки и фестивали, прославляя свое боевое искусство. При этом чествуют муай-тай в Таиланде не только в этот день — еще один посвященный ему праздник отмечается 6 февраля.

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День детей — Бангладеш. Ежегодно 17 марта отмечается официальный праздник День детей в Бангладеш (совпадает с днем рождения национального героя Муджибура Рахмана). По традиции, в этот день организуют школьные парады, конкурсы рисунков, жители раздают сладости детям из малообеспеченных семей.

День доверия между врачами и пациентами — США. Этот неофициальный праздник подчеркивает важность открытого диалога в медицине.

Церковные праздники 17 марта

День памяти преподобного Герасима Иорданского

В православной церкви 17 марта (4 марта по старому стилю) — день памяти ряда святых, значимых для православной церкви. Прежде всего, в этот день чествуется преподобный Герасим Иорданский — монах V века, прославившийся подвигами в пустыне у реки Иордан. Предание гласит, что преподобный Герасим приручил льва в пустыне, поэтому на иконах его изображают рядом со львом.

День памяти благоверного князя Даниила Московского

Также 17 марта православные верующие почитают благоверного князя Даниила Московского — сына Александра Невского, правителя Москвы рубежа XIII–XIV веков. Князь Даниил отличался кротостью, основал Данилов монастырь и был канонизирован как святой покровитель Москвы. Он скончался в 1303 году, и с тех пор церковь ежегодно вспоминает его подвиг смирения и благочестия.

День памяти преподобного Герасима Вологодского

Православные верующие 17 марта вспоминают преподобного Герасима Вологодского — основателя Троицкого монастыря в Вологде (XII век). Герасим Вологодский считается одним из первых просветителей Русского Севера. Согласно преданию, Герасим пришел на берег реки Вологды из Киевских земель, построил обитель в глухих лесах, проповедовал христианство среди местных племен. Кроме того, преподобный Герасим Вологодский считается небесным покровителем Вологды. Мощи хранятся в кафедральном Софийском соборе. 17 марта в Вологде совершают крестный ход к месту основания монастыря, читают акафист святому.

Интересно Герасим Вологодский упоминается в летописях как «первый чудотворец Вологодский»: по легенде, он изгнал бесов из языческого капища, где позже построил церковь.



День памяти святого благоверного князя Василия Ростовского

17 марта православные христиане отмечают День памяти благоверного князя Василия (Василька) Ростовского — правителя Ростовского княжества в XIII веке, погибшего в 1238 году во время монгольского нашествия. Василий Ростовский отказался принять языческие обычаи захватчиков, за что был казнен. Канонизирован Русской православной церковью как мученик. В Ростове Великом сохранились фрески с его изображением в Успенском соборе. В День памяти служат молебны о защите Отечества и мужестве. В качестве традиции верующие посещают храмы, зажигают свечи за воинов и жертвуют на благотворительность.

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День святого Патрика — католическая церковь

В католической традиции 17 марта почитают святого Патрика. Хотя сегодня этот день скорее ассоциируется со светскими торжествами, истоки у него религиозные. В храмах поминают миссионера, принесшего христианство в Ирландию, и совершают службы в честь святого. Помимо него, 17 марта католики также вспоминают некоторых других святых, в том числе святую Гертруду Нивельскую и праведного Иосифа Аримафейского.

Народные праздники и приметы 17 марта

Герасим Грачевник

В народном календаре 17 марта называли Герасим Грачевник в честь преподобного Герасима Вологодского. Примерно в это время обычно возвращались с юга грачи. По поведению этих перелетных птиц наши предки судили о приходе весны и будущем урожае.

В народе говорили: «Герасим Грачевник грача на Русь ведет».

В этот день в старину пекли обрядовое печенье в форме птичек. А еще старались выгнать из дома злых духов: кикимору символически «выметали» из избы, читали специальные заговоры, чтобы нечисть не мешала вести хозяйство.

Приметы

Считалось, что если к 17 марта грачи уже прилетели, весна будет ранней: через пару недель начнется тепло, а через три — можно и в поле выходить сеять.

Радостно кружатся и «играют» в небе — значит, погода будет ясной, дружной.

Громко каркают — жди дождя и сырости.

Если же грачи запаздывают и на Герасима в небе их не видно, весна задержится и год будет неурожайным.

Какие исторические события произошли 17 марта

1776 год — в ходе американской Войны за независимость британские войска эвакуировались из Бостона после успешной осады города армией Джорджа Вашингтона. Конец осады Бостона стал первой крупной победой колонистов в войне.

1861 год — в Российской империи обнародован манифест Александра II об отмене крепостного права, положивший начало освобождению крестьян от помещичьей зависимости. В тот же день в Италии было официально провозглашено создание единого Итальянского королевства, ознаменовавшее долгожданное объединение страны.

1948 год — пять западноевропейских стран (Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды и Люксембург) подписали Брюссельский пакт о создании военного союза. Этот договор заложил основу для последующего формирования НАТО.

1950 год — американские ученые из Калифорнийского университета объявили о получении нового химического элемента под номером 98 — калифорний. Это радиоактивное вещество было синтезировано путем облучения плутония и стало заметным достижением в ядерной химии.

1959 год — Далай-лама XIV бежал из Тибета после подавления антикитайского восстания. Ночью 17 марта духовный лидер тайно покинул Лхасу и вскоре нашел убежище в Индии, где возглавил правительство Тибета в изгнании.

1991 год — в СССР состоялся референдум о сохранении Союза. Большинство граждан поддержали сохранение Союза, однако через несколько месяцев страна все равно распалась.

1992 год — в ЮАР прошел исторический референдум среди белых избирателей, на котором подавляющее большинство поддержало прекращение политики апартеида (официальной политики расовой сегрегации) . Это решение открыло путь к демонтажу режима сегрегации и переходу страны к равноправию граждан.

2024 год — Владимир Путин в очередной раз победил на выборах президента России, набрав 87% голосов.

Дни рождения и юбилеи 17 марта

763 год — родился Харун аль-Рашид, легендарный багдадский халиф эпохи Аббасидов, упоминаемый в сказках «Тысяча и одна ночь».

1834 год — родится Готтлиб Даймлер, немецкий инженер и изобретатель, один из пионеров автомобилестроения, создатель первого мотоцикла, сооснователь компании, ставшей частью Mercedes-Benz.

1856 год — родился Михаил Врубель, знаменитый русский художник, мастер модерна и символизма, автор картин «Демон сидящий», «Царевна-Лебедь» и других.

1919 год — родился Нэт Кинг Коул, американский джазовый пианист и певец, исполнивший множество эстрадных хитов середины XX века.

1908 год — родился Борис Полевой, советский писатель и журналист, автор повести о летчике-герое «Повесть о настоящем человеке».

1938 год — родился Рудольф Нуриев, выдающийся артист балета, уроженец СССР, впоследствии работавший на мировых сценах; один из самых известных танцовщиков XX века.

Кто отмечает дни рождения

77 лет исполняется Уильяму Гибсону — канадо-американскому писателю-фантасту, основателю жанра киберпанк, автору культового романа «Нейромант».

74 года исполняется Курту Расселу — американскому актеру кино, звезде фильмов «Побег из Нью-Йорка» и многих других.

68 лет исполняется Дмитрию Астрахану — режиссеру театра и кино («Все будет хорошо», «Подари мне лунный свет». «Высоцкий. Спасибо, что живой»).

66 лет исполняется Андрею Белоусову — министру обороны РФ.

53 года исполняется Оксане Грищук — советской и российской фигуристке, двукратной олимпийской чемпионке в танцах на льду (1994, 1998 годы, в паре с Евгением Платовым).