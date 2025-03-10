12 марта — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

12 марта чествуют тех, кто несет службу в уголовно-исполнительной системе России, в мире обсуждают вопросы свободы интернета и киберцензуры, вспоминают о коварном «тихом похитителе зрения», а гурманы отмечают праздник ананаса. В Китае в этот день массово сажают деревья, а в США пересматривают фильмы Альфреда Хичкока. Какие еще памятные даты и праздники отмечают 12 марта и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 12 марта

День работника уголовно-исполнительной системы Минюста России

Этот профессиональный праздник отмечают сотрудники учреждений, обеспечивающих исполнение наказаний и реабилитацию осужденных. История российской уголовно-исполнительной системы начинается со времен царской России, когда существовали каторжные поселения и тюремные остроги. В советский период создали централизованную структуру исправительных учреждений, а с 1990-х годов система претерпела реформы, направленные на гуманизацию наказаний и ресоциализацию осужденных. Сегодня в День работника уголовно-исполнительной системы принято награждать лучших сотрудников, а также вспоминать тех, кто погиб при исполнении служебных обязанностей.

close Владимир Песня/РИА Новости

Всемирный день против киберцензуры

Этот день учредили в 2008 году, чтобы привлечь внимание к проблеме контроля за информацией в интернете. Свобода слова — одно из важнейших прав человека, но с развитием цифровых технологий государства и частные компании начали активно регулировать контент. В странах по всему миру власти блокируют сайты, запрещают публикации и преследуют журналистов за их деятельность в сети. В День против киберцензуры проходят дискуссии о границах допустимого регулирования интернета, обсуждаются способы обхода цензуры, а правозащитники публикуют доклады об уровне сетевых свобод в разных странах.

Всемирный день борьбы с глаукомой

Эта международная дата посвящена повышению осведомленности о глаукоме, одном из самых опасных заболеваний глаз, которое может привести к необратимой слепоте. Болезнь часто протекает бессимптомно на ранних стадиях, поэтому ее называют «тихим похитителем зрения». Всемирный день борьбы с глаукомой напоминает о том, что здоровье глаз — это важная часть общего здоровья, а своевременная диагностика может спасти зрение. В этот день в некоторых медицинских учреждениях проводятся бесплатные обследования; организуются лекции, семинары и акции, в ходе которых врачи рассказывают о важности профилактики и регулярных осмотров.

Всемирный день ананаса

Этот праздник посвящен не просто фрукту, а целой истории его путешествия по миру. Европейцы узнали об ананасе после открытия Америки, и он тут же стал деликатесом в Старом свете. В XVIII веке в Англии эти фрукты настолько ценились, что их могли арендовать на вечер, чтобы продемонстрировать статус на званом ужине. Со временем развитие международной торговли сделало экзотический фрукт доступным, сегодня ананас — элемент гастрономии многих стран, особенно азиатских и латиноамериканских.

Какие праздники отмечаются 12 марта в других странах

День посадки деревьев — Китай. В этот день миллионы школьников, студентов и волонтеров по всему Китаю выходят на посадку молодых деревьев в городах и сельской местности. Ежегодная акция направлена на борьбу с иссушением почвы и опустыниванием. Помимо экологического аспекта, праздник несет символический характер: китайская философия воспринимает дерево как олицетворение роста, стабильности и преемственности поколений.

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День отказа от курения — Великобритания. Первые массовые акции отказа от курения в стране начали проводить в 1970-х годах, когда врачи окончательно подтвердили связь между никотином и раковыми заболеваниями. Сегодня в этот день аптеки и медицинские центры предлагают бесплатные консультации и никотинозамещающую терапию, а общественные организации напоминают, что отказ от курения — один из самых доступных способов улучшить здоровье.

День Альфреда Хичкока — США. Хичкок считается основоположником психологического триллера. Его фильмы «Психо», «Окно во двор» и «Птицы» до сих пор остаются эталонными примерами этого жанра. В этот день киноклубы организуют обсуждения творчества режиссера, поклонники делятся в соцсетях любимыми сценами или просто включают вечером дома любимый фильм.

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Дeнь oбнoвлeния — Габон. Этот праздник связан с политическими и социальными преобразованиями, которые произошли в стране после обретения независимости. Габон, бывшая французская колония, получил суверенитет в 1960 году, но первые десятилетия существования были сложными из-за политических кризисов и экономических проблем. Со временем стране удалось добиться относительной стабильности, и День обновления символизирует движение вперед, реформы и модернизацию.

Церковные праздники 12 марта

День памяти преподобного Прокопия Дeкaпoлитa

Преподобный Прокопий жил в VIII веке и известен как защитник иконопочитания в Византийской империи. В этот период император Лев III Исавр инициировал иконоборческую реформу, запрещая поклонение иконам и уничтожая их в храмах. Это вызвало раскол в обществе: сторонники традиционного христианства, включая Прокопия, выступили против нововведений, за что подвергались преследованиям. Святой Прокопий в молодости принял монашеский постриг и жил в строгом подвижничестве, но во время гонений его арестовали, подвергли пыткам и заключили в темницу. Несмотря на жестокие испытания, он не отказался от своих убеждений и после освобождения продолжил борьбу за восстановление иконопочитания. Впоследствии его труды были признаны церковью, а Второй Никейский собор 787 года подтвердил законность почитания икон.

День памяти преподобного Фaлaлeя Cиpийcкoгo

Фалалей жил в Сирии в V веке, в эпоху расцвета монашества, когда пустынные территории Ближнего Востока стали местом уединения для христианских отшельников. Он следовал традиции, заложенной Антонием Великим и другими подвижниками, стремившимися к полной изоляции от мирской жизни ради приближения к Богу. Преподобный Фалалей прославился аскетическим образом жизни: он обитал в пещере, носил лишь простую одежду, питался скудной пищей и проводил большую часть времени в молитве. Исторические источники упоминают его дар исцеления: к нему приходили люди, страдающие физическими и душевными недугами, и он помогал им молитвой и наставлениями. Христианская традиция почитает его как пример смирения и внутреннего спокойствия.

close Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Народные праздники и приметы 12 марта

Прокоп Перезимний, Дорогорушитель

Этот день в народном календаре связан с изменением погоды: снег начинает таять, дороги становятся грязными и непроходимыми. Крестьяне по традиции выходили на осмотр хозяйства, определяя, готова ли земля к весенним работам. Прокоп Перезимний олицетворял переход природы от зимнего сна к пробуждению. Также считалось, что символ праздника «прокапывает» дорогу весне.

Приметы

Теплый южный ветер — к ранней весне и дружному потеплению.

Северный ветер — зима затянется, возможны поздние морозы.

Облака низко плывут — к затяжным дождям и промозглой весне.

Голуби сидят нахохлившись — ждите похолодания.

Снег рыхлый — скоро потеплеет, а если плотный и звонкий — морозы еще задержатся.

Зайцы выбегают на опушку — скоро начнется активное таяние снега.

Сороки и вороны роются в проталинах — через несколько дней установится стабильное тепло.

Вода в колодце мутная — скоро начнется ледоход.

Если к вечеру звезды мерцают особенно ярко — грядет переменчивая погода с резкими перепадами температуры.

Какие исторические события произошли 12 марта

1229 год — армия крестоносцев заняла Иерусалим во время Шестого крестового похода, что стало важной вехой в борьбе за контроль над Святой землей.

1365 год — основан Венский университет, одно из старейших высших учебных заведений Европы, сыгравшее важную роль в развитии науки и образования.

1519 год — Эрнан Кортес высадился в Мексике, положив начало испанскому завоеванию Ацтекской империи.

1609 год — Бермуды стали британской колонией, что определило их стратегическую роль в торговле и мореплавании.

1770 год — в Санкт-Петербурге основали Английское собрание (Английский клуб) — одно из первых светских клубных объединений России, ставшее местом встреч аристократии и интеллигенции.

1798 год — император Павел I разрешил рукополагать священников для старообрядцев и строить старообрядческие храмы.

1832 год — в балете впервые использовали костюм «пачка», который впоследствии стал неотъемлемой частью классического танца.

1889 год — американец Элмон Строуджер запатентовал автоматическую телефонную станцию, заложив основы современной телефонии.

1917 год — во время Февральской революции в России сформировали Временный комитет Государственной думы, который сыграл ключевую роль в падении монархии.

1918 год — Москва вернула себе статус столицы после переезда советского правительства из Петрограда.

1930 год — начался «Соляной поход» в Индии, организованный Махатмой Ганди как ненасильственный протест против британской монополии на соль.

1940 год — закончилась Советско-финская война, по итогам которой СССР получил Выборг и Западную Карелию.

1947 год — президент США Гарри Трумэн представил «доктрину сдерживания СССР», что фактически ознаменовало начало Холодной войны.

1964 год — советский диссидент генерал Петр Григоренко был направлен на психиатрическую экспертизу, что стало примером использования карательной психиатрии в СССР.

1974 год — советская станция «Марс-6» совершила посадку на поверхность Марса, впервые передав данные об атмосфере планеты.

2011 год — на японской АЭС «Фукусима-1» произошел взрыв, вызванный землетрясением, что обернулось крупнейшей ядерной катастрофе XXI века.

Дни рождения и юбилеи 12 марта

1613 год— родился Андре Ленотр, французский архитектор и ландшафтный дизайнер, создавший знаменитые сады Версаля.

1685 год — родился Джордж Беркли, английский философ, основатель субъективного идеализма, чьи идеи повлияли на развитие современной философии.

1737 год — родился Василий Баженов, русский архитектор, один из основателей русского классицизма.

1824 год — родился Густав Кирхгоф, немецкий физик, открывший элементы цезий и рубидий и внесший вклад в спектроскопию.

1832 год — родился Чарльз Бойкотт, британский управляющий, чья фамилия стала нарицательной и породила термин «бойкот».

1922 год — родился Джек Керуак, американский писатель, один из главных представителей поколения битников, автор романа «В дороге».

1925 год — родился Гарри Гаррисон, американский писатель-фантаст, автор серии книг о Стальной Крысе.

1935 год — родился Валентин Черных, советский и российский сценарист, автор сценария к фильму «Москва слезам не верит».

Кто отмечает дни рождения

79 лет исполняется Лайзе Миннелли, американской актрисе, певице, лауреату премии «Оскар», звезде мюзикла «Кабаре».

78 лет исполняется Митту Ромни, американскому политику, сенатору и бывшему кандидату в президенты США.

69 лет исполняется Стиву Харрису, британскому музыканту, основателю и бас-гитаристу легендарной группы Iron Maiden.

53 года исполняется Егору Дружинину, российскому актеру, режиссеру, хореографу и телеведущему.

44 года исполняется Алексею Чумакову, российскому певцу, музыканту и телеведущему.

42 год исполняется Микко Койву, финскому хоккеисту, чемпиону мира 2011 года и многолетнему капитану сборной Финляндии.

40 лет исполняется Полю Ван Аверу (Stromae), бельгийскому музыканту, автору хитов «Alors on danse» и «Papaoutai».