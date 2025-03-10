12 марта — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Праздники в России и мире 12 марта
- День работника уголовно-исполнительной системы Минюста России
Этот профессиональный праздник отмечают сотрудники учреждений, обеспечивающих исполнение наказаний и реабилитацию осужденных. История российской уголовно-исполнительной системы начинается со времен царской России, когда существовали каторжные поселения и тюремные остроги. В советский период создали централизованную структуру исправительных учреждений, а с 1990-х годов система претерпела реформы, направленные на гуманизацию наказаний и ресоциализацию осужденных. Сегодня в День работника уголовно-исполнительной системы принято награждать лучших сотрудников, а также вспоминать тех, кто погиб при исполнении служебных обязанностей.
- Всемирный день против киберцензуры
Этот день учредили в 2008 году, чтобы привлечь внимание к проблеме контроля за информацией в интернете. Свобода слова — одно из важнейших прав человека, но с развитием цифровых технологий государства и частные компании начали активно регулировать контент. В странах по всему миру власти блокируют сайты, запрещают публикации и преследуют журналистов за их деятельность в сети. В День против киберцензуры проходят дискуссии о границах допустимого регулирования интернета, обсуждаются способы обхода цензуры, а правозащитники публикуют доклады об уровне сетевых свобод в разных странах.
- Всемирный день борьбы с глаукомой
Эта международная дата посвящена повышению осведомленности о глаукоме, одном из самых опасных заболеваний глаз, которое может привести к необратимой слепоте. Болезнь часто протекает бессимптомно на ранних стадиях, поэтому ее называют «тихим похитителем зрения». Всемирный день борьбы с глаукомой напоминает о том, что здоровье глаз — это важная часть общего здоровья, а своевременная диагностика может спасти зрение. В этот день в некоторых медицинских учреждениях проводятся бесплатные обследования; организуются лекции, семинары и акции, в ходе которых врачи рассказывают о важности профилактики и регулярных осмотров.
- Всемирный день ананаса
Этот праздник посвящен не просто фрукту, а целой истории его путешествия по миру. Европейцы узнали об ананасе после открытия Америки, и он тут же стал деликатесом в Старом свете. В XVIII веке в Англии эти фрукты настолько ценились, что их могли арендовать на вечер, чтобы продемонстрировать статус на званом ужине. Со временем развитие международной торговли сделало экзотический фрукт доступным, сегодня ананас — элемент гастрономии многих стран, особенно азиатских и латиноамериканских.
Какие праздники отмечаются 12 марта в других странах
- День посадки деревьев — Китай. В этот день миллионы школьников, студентов и волонтеров по всему Китаю выходят на посадку молодых деревьев в городах и сельской местности. Ежегодная акция направлена на борьбу с иссушением почвы и опустыниванием. Помимо экологического аспекта, праздник несет символический характер: китайская философия воспринимает дерево как олицетворение роста, стабильности и преемственности поколений.
- День отказа от курения — Великобритания. Первые массовые акции отказа от курения в стране начали проводить в 1970-х годах, когда врачи окончательно подтвердили связь между никотином и раковыми заболеваниями. Сегодня в этот день аптеки и медицинские центры предлагают бесплатные консультации и никотинозамещающую терапию, а общественные организации напоминают, что отказ от курения — один из самых доступных способов улучшить здоровье.
- День Альфреда Хичкока — США. Хичкок считается основоположником психологического триллера. Его фильмы «Психо», «Окно во двор» и «Птицы» до сих пор остаются эталонными примерами этого жанра. В этот день киноклубы организуют обсуждения творчества режиссера, поклонники делятся в соцсетях любимыми сценами или просто включают вечером дома любимый фильм.
- Дeнь oбнoвлeния — Габон. Этот праздник связан с политическими и социальными преобразованиями, которые произошли в стране после обретения независимости. Габон, бывшая французская колония, получил суверенитет в 1960 году, но первые десятилетия существования были сложными из-за политических кризисов и экономических проблем. Со временем стране удалось добиться относительной стабильности, и День обновления символизирует движение вперед, реформы и модернизацию.
Церковные праздники 12 марта
День памяти преподобного Прокопия Дeкaпoлитa
Преподобный Прокопий жил в VIII веке и известен как защитник иконопочитания в Византийской империи. В этот период император Лев III Исавр инициировал иконоборческую реформу, запрещая поклонение иконам и уничтожая их в храмах. Это вызвало раскол в обществе: сторонники традиционного христианства, включая Прокопия, выступили против нововведений, за что подвергались преследованиям. Святой Прокопий в молодости принял монашеский постриг и жил в строгом подвижничестве, но во время гонений его арестовали, подвергли пыткам и заключили в темницу. Несмотря на жестокие испытания, он не отказался от своих убеждений и после освобождения продолжил борьбу за восстановление иконопочитания. Впоследствии его труды были признаны церковью, а Второй Никейский собор 787 года подтвердил законность почитания икон.
День памяти преподобного Фaлaлeя Cиpийcкoгo
Фалалей жил в Сирии в V веке, в эпоху расцвета монашества, когда пустынные территории Ближнего Востока стали местом уединения для христианских отшельников. Он следовал традиции, заложенной Антонием Великим и другими подвижниками, стремившимися к полной изоляции от мирской жизни ради приближения к Богу. Преподобный Фалалей прославился аскетическим образом жизни: он обитал в пещере, носил лишь простую одежду, питался скудной пищей и проводил большую часть времени в молитве. Исторические источники упоминают его дар исцеления: к нему приходили люди, страдающие физическими и душевными недугами, и он помогал им молитвой и наставлениями. Христианская традиция почитает его как пример смирения и внутреннего спокойствия.
Народные праздники и приметы 12 марта
- Прокоп Перезимний, Дорогорушитель
Этот день в народном календаре связан с изменением погоды: снег начинает таять, дороги становятся грязными и непроходимыми. Крестьяне по традиции выходили на осмотр хозяйства, определяя, готова ли земля к весенним работам. Прокоп Перезимний олицетворял переход природы от зимнего сна к пробуждению. Также считалось, что символ праздника «прокапывает» дорогу весне.
- Приметы
Теплый южный ветер — к ранней весне и дружному потеплению.
Северный ветер — зима затянется, возможны поздние морозы.
Облака низко плывут — к затяжным дождям и промозглой весне.
Голуби сидят нахохлившись — ждите похолодания.
Снег рыхлый — скоро потеплеет, а если плотный и звонкий — морозы еще задержатся.
Зайцы выбегают на опушку — скоро начнется активное таяние снега.
Сороки и вороны роются в проталинах — через несколько дней установится стабильное тепло.
Вода в колодце мутная — скоро начнется ледоход.
Если к вечеру звезды мерцают особенно ярко — грядет переменчивая погода с резкими перепадами температуры.
Какие исторические события произошли 12 марта
- 1229 год — армия крестоносцев заняла Иерусалим во время Шестого крестового похода, что стало важной вехой в борьбе за контроль над Святой землей.
- 1365 год — основан Венский университет, одно из старейших высших учебных заведений Европы, сыгравшее важную роль в развитии науки и образования.
- 1519 год — Эрнан Кортес высадился в Мексике, положив начало испанскому завоеванию Ацтекской империи.
- 1609 год — Бермуды стали британской колонией, что определило их стратегическую роль в торговле и мореплавании.
- 1770 год — в Санкт-Петербурге основали Английское собрание (Английский клуб) — одно из первых светских клубных объединений России, ставшее местом встреч аристократии и интеллигенции.
- 1798 год — император Павел I разрешил рукополагать священников для старообрядцев и строить старообрядческие храмы.
- 1832 год — в балете впервые использовали костюм «пачка», который впоследствии стал неотъемлемой частью классического танца.
- 1889 год — американец Элмон Строуджер запатентовал автоматическую телефонную станцию, заложив основы современной телефонии.
- 1917 год — во время Февральской революции в России сформировали Временный комитет Государственной думы, который сыграл ключевую роль в падении монархии.
- 1918 год — Москва вернула себе статус столицы после переезда советского правительства из Петрограда.
- 1930 год — начался «Соляной поход» в Индии, организованный Махатмой Ганди как ненасильственный протест против британской монополии на соль.
- 1940 год — закончилась Советско-финская война, по итогам которой СССР получил Выборг и Западную Карелию.
- 1947 год — президент США Гарри Трумэн представил «доктрину сдерживания СССР», что фактически ознаменовало начало Холодной войны.
- 1964 год — советский диссидент генерал Петр Григоренко был направлен на психиатрическую экспертизу, что стало примером использования карательной психиатрии в СССР.
- 1974 год — советская станция «Марс-6» совершила посадку на поверхность Марса, впервые передав данные об атмосфере планеты.
- 2011 год — на японской АЭС «Фукусима-1» произошел взрыв, вызванный землетрясением, что обернулось крупнейшей ядерной катастрофе XXI века.
Дни рождения и юбилеи 12 марта
- 1613 год— родился Андре Ленотр, французский архитектор и ландшафтный дизайнер, создавший знаменитые сады Версаля.
- 1685 год — родился Джордж Беркли, английский философ, основатель субъективного идеализма, чьи идеи повлияли на развитие современной философии.
- 1737 год — родился Василий Баженов, русский архитектор, один из основателей русского классицизма.
- 1824 год — родился Густав Кирхгоф, немецкий физик, открывший элементы цезий и рубидий и внесший вклад в спектроскопию.
- 1832 год — родился Чарльз Бойкотт, британский управляющий, чья фамилия стала нарицательной и породила термин «бойкот».
- 1922 год — родился Джек Керуак, американский писатель, один из главных представителей поколения битников, автор романа «В дороге».
- 1925 год — родился Гарри Гаррисон, американский писатель-фантаст, автор серии книг о Стальной Крысе.
- 1935 год — родился Валентин Черных, советский и российский сценарист, автор сценария к фильму «Москва слезам не верит».
Кто отмечает дни рождения
- 79 лет исполняется Лайзе Миннелли, американской актрисе, певице, лауреату премии «Оскар», звезде мюзикла «Кабаре».
- 78 лет исполняется Митту Ромни, американскому политику, сенатору и бывшему кандидату в президенты США.
- 69 лет исполняется Стиву Харрису, британскому музыканту, основателю и бас-гитаристу легендарной группы Iron Maiden.
- 53 года исполняется Егору Дружинину, российскому актеру, режиссеру, хореографу и телеведущему.
- 44 года исполняется Алексею Чумакову, российскому певцу, музыканту и телеведущему.
- 42 год исполняется Микко Койву, финскому хоккеисту, чемпиону мира 2011 года и многолетнему капитану сборной Финляндии.
- 40 лет исполняется Полю Ван Аверу (Stromae), бельгийскому музыканту, автору хитов «Alors on danse» и «Papaoutai».
- 38 лет исполняется Вадиму Шипачеву, российскому хоккеисту, олимпийскому чемпиону (2018) и двукратному чемпиону мира.