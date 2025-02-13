Обвиняемую в убийстве внучку экс-мэра Самары могут отпустить из-под стражи

Следователи по делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги могут оказаться в тупиковом положении, если не обнаружат тела – им придется приостановить дело или отпустить внучку Тархова. Об этом «Газете.Ru» заявил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«На сегодня у следователей нет ответов на подавляющее большинство вопросов, плюс ко всему, не обнаружены трупы. Такая ситуация ставит следователей практически в тупиковое положение — совершенно громкое резонансное преступление, убийство двух человек, подозревается близкая родственница, а следователи не могут собрать воедино все улики и составные части, которые должны быть освещены в рамках расследования. Обычно в таких ситуациях следователи идут советоваться с прокурором. В данном случае речь будет идти о приостановлении уголовного дела — должны быть юридически отточеные основания для его вынесения. В случае продления дела, адвокаты внучки могут подать жалобу на действия или бездействия следователей. Если следователи за какое-то время не установят время, место и способ совершения и сокрытия преступления и как это было совершено подзащитной — это ляжет в основу жалобы», — сказал он.

По словам Хаминского, достаточно найти фрагменты тел экс-мэра Тархова и его жены, чтобы подтвердить их смерть с помощью генетической экспертизы. Он отметил, что поисками могут заниматься не только следователи, но и оперативные сотрудники и волонтеры.

«Следователи не будут искать на полигоне [трупы], это не их работа. Но они могут дать оперативным сотрудникам следственные поручения на поиск и обратиться за помощью к волонтерам. Если волонтер находит фрагменты биологического материала, похожего на останки человека, он приходит с заявлением в полицию, сдает под протокол. Тогда в процессуальном порядке эти останки будут приобщены материалами, направлены на генетическую экспертизу. Понятно, что просто так полигон никто не перероет, но с помощью волонтеров — возможно», — пояснил он.

До этого Telegram-канал Baza написал, что поиски частей тел Виктора Тархова и его супруги застопорились из-за нежелания следователей искать останки на мусорном полигоне «Преображенка», куда отвозили отходы из мусорных баков у дома экс-мэра Самары. По информации канала, с 11 по 14 февраля следователям необходимо перебрать мусор, вывезенный на полигон, в поисках фрагментов тел. При этом отмечается, что в первый день для работы было много «добровольцев», но на следующий желающих уже не нашлось.

По подозрению в убийстве экс-мэра Самары и его супруги арестована их внучка Екатерина Тархова — 7 февраля ей предъявили обвинения в двойном убийстве (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В квартире у девушки нашли телефоны и паспорта дедушки и бабушки. Также установлено, что она успела продать автомобиль пары и ювелирные изделия. Всего, как полагают следователи, Тархова рассчитывала получить 145 млн рублей с продажи имущества родственников. Останки она могла утилизировать в канистрах. Сама женщина отказывается от дачи показаний.

Ранее сообщалось, что тела экс-мэра Самары и его жены будут искать с помощью GPS-трекеров.