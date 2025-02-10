Россияне зимой станут больше платить за отопление. Как изменятся тарифы ЖКХ

С 1 марта суммы платежей россиян за отопление станут зависеть от использования услуг за месяц, а не распределяться равномерно в течение года. По словам депутата Александра Якубовского, это поможет гражданам следить за правильностью расчетов их коммунальных платежей. Экономист Игорь Балынин сказал «Газете.Ru», что изменения увеличат сумму коммуналки в зимний период. Юрист Константин Крохин отметил, что система навредит и ресурсоснабжающим организациям.

В России изменили правила оплаты услуг за отопление помещений. Теперь пользователи будут платить ровно столько, сколько использовали в этом месяце, а не разбивать платеж за год в равном количестве на все сезоны, сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в беседе с РИА Новости.

close Депутат, член комитета Государственной думы РФ по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Якубовский Владимир Федоренко/РИА Новости

«Для повышения прозрачности оплаты услуг за отопление собственниками квартир, с 1 марта 2025 года будет введен запрет на переход регионов на такую форму оплаты, когда платеж разбивался равномерно на весь год и, по сути, приводил к ситуациям, когда у многих собственников возникал вопрос, за что они платят. В случае же с оплатой за отопление лишь в те месяцы, когда оно подается в квартиры, каждый собственник сможет контролировать, соответствует ли платеж показаниям приборов учета», — пояснил Якубовский.

Чиновник уточнил, что в России уже есть регионы, в которых пользователи ежемесячно платят равномерные платежи, эта система в них сохранится. Согласно нововведению, на нее не смогут перейти те регионы, которые сейчас используют оплату по факту. Якубовский также упомянул о минусах: пользователям придется платить значительно больше в зимний период, чем в летний.

Зимой платежи больше

Кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что зимой платежи действительно станут больше:

«Соглашусь и с тем, что новый порядок оплаты будет способствовать большей прозрачности (я тоже слышал неоднократно от граждан вопросы относительно логики платежей за отопление летом, когда оно отсутствует), и с тем, что это приведет к росту платежей в период отопительного сезона. Если мы уменьшаем период, в течение которого осуществляется платеж, то по правилам математики сумма такого платежа увеличивается».

Балынин отметил, что рассчитать темп роста платежей за отопление сложно, поскольку есть сразу несколько факторов, влияющих на это, в том числе погодные условия. Он подчеркнул, что при такой форме расчета россияне будут меньше платить за коммуналку в теплые месяцы. Экономист подтвердил, что регионы, в которых уже действует равномерный порядок оплаты за отопление, могут ничего не менять в платежах.

Прозрачная система

Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин сказал RT, что такой шаг позволит сделать систему прозрачнее и справедливее:

«Запрет на распределение платежей за отопление равномерно в течение года и переход к оплате только в отопительный сезон дает гражданам больший контроль над своими расходами и позволяет более четко понимать, за что именно они платят. Одним из главных плюсов этой системы является возможность для каждого жителя проследить соответствие начислений реальному потреблению тепла».

По словам парламентария, граждане смогут проанализировать свои траты и оптимизировать расходы на электроэнергию, если это необходимо. Однако зимой платежи действительно вырастут, что может навредить семейному бюджету, при этом летом у граждан будет «бонус», так как за отопление платить не придется. Он добавил, что во многих регионах такая система уже успешно функционирует.

Председатель Союза жилищных организаций Москвы, юрист Константин Крохин в беседе с «Ридус» заявил, что в некоторых столичных районах пробовали вводить эту систему, но опыт жильцов был скорее негативным. Он добавил, что это сказывается и на поставщиках:

«И для ресурсников это плохо. Весной и летом они должны закупать топливо и создавать запас. Как раз в этот период к ним поступает меньше денег».

В конце января заместитель директора департамента развития ЖКХ Минстроя России Дмитрий Нифонтов на круглом столе «Какие изменения готовятся для собственников жилья в 2025 году» сообщил, что уже весной в регионах вступит в силу постановление, которое будет стимулировать их переходить на оплату отопления по факту использования. Эксперт Народного фронта Павел Склянчук сказал ТАСС, что некоторые россияне платят за фактически неоказанную услугу, поэтому оплачивать отопление только в осенне-зимний период логичнее.

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22 января вице-президент общественной организации «Опора России», глава направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков в разговоре с НСН предупредил, что в случае принятия изменений россияне будут платить в осенне-зимний период до 60% больше, чем они привыкли.

«Они здорово вырастут, потому что в летний период, когда отопления нет, эта позиция исчезает. А у нас самая большая позиция в платежке — это как раз тепло. То есть она в районе 55–60% занимает, если в среднем брать по году», — сказал Шлеменков.

По словам эксперта, россияне по-разному воспринимают подход к оплате услуг. Однако, скорее всего, равнозначные платежи могут помочь избежать стресса, поскольку в осенне-зимний период финансовая нагрузка значительно увеличится. Он считает, что регионам лучше самим решать, какой подход им выбрать, так как у каждого отопительный сезон разной продолжительности и с разными погодными особенностями.