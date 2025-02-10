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Экономист назвал последствия изменения порядка оплаты за отопление

Экономист Балынин: изменение схемы оплаты за отопление приведет к росту платежей
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Alexander Legky/Global Look Press

Платежи россиян за отопление действительно вырастут из-за изменения порядка оплаты с 1 марта 2025 года, сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Соглашусь и с тем, что новый порядок оплаты будет способствовать большей прозрачности (я тоже слышал неоднократно от граждан вопросы относительно логики платежей за отопление летом, когда оно отсутствует), и с тем, что это приведет к росту платежей в период отопительного сезона. Если мы уменьшаем период, в течение которого осуществляется платеж, то по правилам математики сумма такого платежа увеличивается», — отметил экономист.

Он подчеркнул, что рассчитать точно темпы роста платежей за отопление сложно, так как на эту сумму влияют и другие факторы, например погодные условия. Балынин также призвал учитывать, что летом при новом порядке расчета суммы платежей за отопление уменьшатся.

Экономист подтвердил, что российские регионы, в которых сейчас реализуется модель оплаты отопления в течение всего года, смогут оставить действующий порядок.

С 1 марта 2025 года российские регионы не смогут перевести граждан на равномерную оплату услуг отопления в течение всего года. Платить за тепло можно будет только в те месяцы, когда оно подается в дома, заявил 10 февраля РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Он подчеркнул, что реформа направлена на устранение недовольства граждан, так как люди хотят видеть прямую связь между потреблением тепла и оплатой. 23 января вице-президент общественной организации «Опора России», глава направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков оценил рост платежей за отопления из-за изменения схемы оплаты в 60%.

Ранее сообщалось, что в России сократилось число должников за ЖКУ.

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