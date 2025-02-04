Энергоэффективность зданий: почему россияне платят за отопление улицы

Около 80% от общей площади зданий РФ занимают многоквартирные дома и общественные объекты, теплопотребление которых составляет 75% объема по стране. При этом уровень энергоэффективности существующего фонда зданий колеблется от D (нормальный) до Е (пониженный), следует из результатов исследования Финансового университета при правительстве РФ. Почему россияне платят за отопление улицы и как это исправить — в материале «Газеты.Ru».

С 1 июля 2025 года тарифы на отопление в России в среднем вырастут на 12%, бессмысленный обогрев атмосферы увеличит нагрузку на семейные бюджеты. Решение здесь может быть одно — повысить энергоэффективность зданий. Сделать это возможно при помощи комплекса мер, в числе которых — применение современных теплоизоляционных материалов.

В течение двух лет авторы исследования изучали, каким образом применение современных технологий и теплоизоляционных материалов влияет на повышение энергоэффективности зданий и на количество парниковых выбросов.

Как повысить энергоэффективность

Аналитики рассмотрели три сценария повышения энергоэффективности. В первом подразумевается, что все останется на существующем уровне, то есть в пределах класса D. Второй подразумевает некий усредненный вариант и позволит дотянуть здания до класса С/В (повышенный / высокий).

Третий сценарий предполагает, что все мероприятия по теплоизоляции зданий выполняются по максимуму, включая обязательную установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (АИТП) и утепление ограждающих конструкций зданий. Это позволит значительно повысить энергоэффективность до уровня А (очень высокий) и выше.

«В синергии с применением инженерных решений, регулирующих подачу тепла, теплоизоляция, сопоставимая с высокими классами энергоэффективности, позволит достичь заданных целей. Самым простым и недорогим способом добиться классов энергоэффективности А, А+, А++ является утепление ограждающих конструкций», — прокомментировала результаты исследования в ходе панельной дискуссии на выставке RUPLASTICA исполнительный директор РАПЭКС (НО «Ассоциация производителей экструдированного пенополистирола «РАПЭКС») Мария Бочковская.

Интересны данные анализа тепловых потерь в зданиях. Большая часть (46%) означает потери на инфильтрацию. Грубо говоря, тепло уходит на подогрев улицы. 26% потерь происходит через наружные стены, 16% — окна, 5% — крышу, 4% — перекрытия и цоколь, 0,3% — входные двери.

Между тем, только на утеплении фасадов, покрытия и цоколя можно устранить 29% тепловых потерь. Изоляция окон дает еще 4%.

Дополнительные меры

Авторы исследования по повышению энергоэффективности и снижению углеродного следа зданий (совокупности всех выбросов парниковых газов) подчеркивают, что достичь таких показателей можно только с учетом дополнительных мер, включая автоматизацию индивидуальных тепловых пунктов, узлов управления гидрорежимами, переоборудования вентиляции и так далее.

Что это даст? Во-первых, значительно снижается оплата за отопление зданий. Кроме этого, снижаются капитальные затраты на строительство источников энергии, на подключение к энергосетям.

По словам Елизаветы Евсеевой из Российской ассоциации полимерных энергоэффективных технологий (РАПЭТ), за счет применения энергоэффективных технологий при строительстве нового жилья и капитальном ремонте снижается количество потребляемых услуг, соответственно, меньше денег бюджетной системы уходит и на субсидии льготникам. Высвободившиеся средства государство может направлять на модернизацию систем ЖКХ, которые находятся в плачевном состоянии.

По данным исследования, общая экономия за 13 лет при сценарии, предусматривающем максимум мер по повышению энергоэффективности, составит 21 трлн рублей. Из них 7 трлн даст прирост бюджетных поступлений, 6,1 трлн будет сэкономлено за счет сдерживания роста сумм в платежках, 0,9 трлн удастся получить благодаря снижению затрат на подключение к сетям, 0,8 трлн даст сокращение выброса парниковых газов.

Прошлогодний опыт аварий на объектах теплосетей в Подмосковье и других регионах показал, что они изношены и увеличивать нагрузку на них попросту опасно. Строительство энергоэффективного жилья и энергоэффективный капремонт снижают нагрузку на сети.

«Таким образом, регионы получают временной лаг для того, чтобы модернизировать сети ЖКХ. Они также получают высвободившиеся средства от субсидирования. В этом — один из основных социально-экономических эффектов повышения энергоэффективности для государства», — резюмировала эксперт.

Снизить углеродный след

Отдельно в исследовании рассматривается углеродный след (выбросы парниковых газов) при трех сценариях повышения энергоэффективности. Сегодня отопление жилья генерирует 12% общей эмиссии парниковых газов в стране. Актуальность проблемы глобального потепления жители России уже наблюдают воочию.

С одной стороны, есть задача ежегодно вводить в строй 40–50 млн кв.м. многоквартирных домов до 2035 г. С другой — к 2050 году количество выбросов CO² должно быть сокращено с 2 119 млн т CO²-эквивалента до 1 830 млн т.

Снизить углеродный след от отопления зданий до 238 млн т в CO²-эквиваленте можно только в том случае, если все строящиеся жилые здания будут относиться к классу А. То есть при наилучшем сценарии, описанном в исследовании.

Воплотить в жизнь расчеты поможет дорожная карта, подготовленная на основе исследования. Она включает в себя ряд мероприятий, направленных на контроль энергоэффективности на разных стадиях жизненного цикла зданий, стимулирование строительства энергоэффективных объектов, обеспечение пожарной безопасности используемых материалов и конструкций, а также упрощение использования современных технологий.

Существенным результатом станет создание единой системы контроля энергоэффективности, установление динамики изменения требований, уточнение норм проектирования. Сокращение теплопотерь в рамках капремонтов, мотивация застройщиков и покупателей жилья к реализации энергоэффективных решений, снижение административных барьеров для внедрения новых технологий, адаптация требований пожарной безопасности к новым материалам — все это и многое другое предусмотрено дорожной картой.

Комплексный подход

Участники рынка подчеркивают, что базовые эффекты и стимулирующие меры повышения энергоэффективности зданий должны быть реализованы комплексно. В такой комплекс мер входит актуализация нормативов, стимулирование строительства новых зданий с повышенными характеристиками энергоэффективности через финансовые инструменты и льготы от государства, совершенствование системы господдержки финансирования энергоэффективного строительства и капремонта жилья.

Локальные меры работать не будут, говорят эксперты, так как переплетается множество факторов — от технологий строительства и применения современных материалов до вопросов эффективности коммунального хозяйства. Поэтому, чтобы достигнуть заданных руководством страны рубежей в 120 млн. м² жилья ежегодно, необходимо учитывать все эти проблемы и переформатировать подходы к строительству уже сейчас.

Чтобы этого избежать, производители теплоизоляционных материалов и ассоциации в сфере теплоизоляции объединились для решения проблематики энергоэффективности. По итогам круглого стола на RUPLASTICA была подписана резолюция, ориентированная на цели и задачи по обеспечению повышения энергоэффективности зданий на этапах проектирования, строительства, эксплуатации и капремонта.