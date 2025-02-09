Избили и расстреляли. За нападение на полицейского в Дербенте задержали сына бывшего чиновника

Выстрелил не менее восьми раз
В Дербенте в ночь на 9 февраля трое мужчин напали на 28-летнего полицейского. Его повалили на землю и начали избивать. Один из нападавших выхватил табельный пистолет и выстрелил в полицейского не менее восьми раз. После этого все трое скрылись с места на черном Cadillac.
Сейчас пострадавший находится в больнице. Его прооперировали. Источник РИА Новости уточнил, что правоохранитель получил ранение в бедро.
«Сейчас врачи оценивают его состояние как среднетяжелое», — рассказали в медучреждении.
Подозреваемых в нападении удалось оперативно задержать, возбуждено уголовное дело.
Теракт, ОПГ, побег отца
Момент нападения на полицейского попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Сапа Кавказ».
Одним из подозреваемых оказался сын бывшего главы Табасаранского района, передает ТАСС. Задержанного зовут Сандро Шихмагомедов.
Как сообщили источники Telegram-канала SHOT, сын экс-главы Табасаранского района во время нападения на полицейского был в состоянии наркотического опьянения. Кроме того, Шихмагомедова-младшего связывают с местными организованными преступными группировками, причастными к различным преступлениям. Он также имеет судимость по делу о взрыве в отделе полиции в селе Хучни Табасаранского района, уточнили силовики.
Как напомнил сайт Aif.ru, в 2013 году в Хучни произошел теракт, у отделения полиции взорвали машину. Двое полицейских погибли, еще 16 человек пострадали. Сандро Шихмагомедов получил 1,5 года колонии.
Нурмагомеда Шихмагомедова, бывшего главу района, в 2013 году задержали при попытке бегства в Азербайджан. Его подозревали в хищении бюджетных средств и в причастности к убийству следователя местного РОВД Назима Асланова, который, предположительно, знал о махинациях Шихмагомедова. При этом, несмотря на заявление прокуратуры о возбуждении уголовного дела, обвинение чиновнику не предъявили.