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Напавший на полицейского в Дербенте был судим за теракт

Напавший на полицейского в Дербенте сын экс-чиновника был судим за теракт
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Global Look Press

Задержанный за нападение на полицейского в Дербенте сын бывшего главы Табасаранского района Дагестана Сандро Шихмагомедов ранее уже был осужден по делу о взрыве в отделе полиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональные силовые структуры.

Отмечается, что он был приговорен к полутора годам лишения свободы за причастность к взрыву в селе Хучни Табасаранского района на территории местного районного отдела внутренних дел (РОВД).

9 февраля стало известно, что в Дербенте ранили полицейского при исполнении. Неизвестные открыли огонь по сотруднику правоохранительных органов, в результате чего он получил серьезные травмы. Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии. Как уточнили в СК РФ, изначально злоумышленники повалили стража порядка на землю и начали наносить ему удары руками и ногами. Впоследствии один из них завладел табельным оружием полицейского и выстрелил как минимум восемь раз. Позднее стало известно, что сын бывшего главы Табасаранского района Республики Дагестан принимал участие в нападении на стража порядка в городе Дербенте.

Ранее в сети появилось видео с нападением на полицейского в Дербенте.

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