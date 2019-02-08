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«Врагу не сдается «Варяг»: Япония начинает войну. ОНЛАЙН

115 лет назад Япония атаковала русские корабли у Порта-Артура

В ночь на 9 февраля 1904 года японский флот без объявления войны напал на русскую эскадру у Порт-Артура, а на следующий день атаковал крейсер «Варяг» и канонерскую лодку «Кореец» у Чемульпо. «Газета.Ru» вспоминает, как начиналась русско-японская война, которая привела к первой революции в нашей стране, учреждению парламентаризма и ограничению самодержавия.
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20:00

В ночь на 9 февраля (27 января по старому стилю) десять японских эсминцев без объявления войны внезапно атаковали русскую эскадру на внешнем рейде Порт-Артура и вывели из строя два броненосца и один крейсер. На следующий день шесть японских крейсеров и восемь миноносцев напали на крейсер «Варяг» и канонерскую лодку «Кореец» в корейском порту Чемульпо. Лишь 10 февраля Япония объявит войну России. «Газета.Ru» рассказывает в онлайне, как начиналась одна из самых катастрофических военных кампаний новой и новейшей истории нашей страны.

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