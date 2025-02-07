«Часть информационной войны». На Украине испугались песни «Сигма бой»

Песню российских исполнительниц Betsy и Марии Янковской «Сигма бой» назвали пропагандой РФ на Украине. Центр по борьбе с дезинформацией при Совете национальной безопасности и обороны страны разглядел в композиции «часть широкой информационной войны». Ранее с хитом призвали бороться в Европе, а Генпрокуратуру РФ просили проверить клип из-за танца школьниц. Автор песни назвал ее «вирусной и хорошо продуманной» и отверг все обвинения.

Критика на Украине и в Европе

«Часть информационной войны» и «российская пропаганда» — так охарактеризовали на Украине завоевавшую популярность в Сети песню исполнительниц Betsy (настоящее имя — Светлана Чертищева) и Марии Янковской «Сигма бой».

«Россия уже давно использует музыку как инструмент «мягкой силы», закрепляя через нее свои нарративы и культурное влияние», — заявили в СНБО Украины.

Там добавили, что композиция «размывает критическое отношение к российскому контенту и содействует его возвращению в мировое культурное пространство», а также «создает позитивный образ России у молодежи». Аналитики СНБО отметили, что песня завирусилась в TikTok, YouTube и Spotify.

В конце декабря против песни двух школьниц выступила немецкий политик и учительница, член Европарламента от партии «Вольт Европа» Нэла Риль.

«Сигма Бой» — это вирусная русская фраза, используемая в социальных сетях и передающая патриархальное и пророссийское мировоззрение. Она наиболее популярна среди подростков и является лишь одним из примеров российского проникновения в популярный дискурс через социальные сети», — заявила она во время заседания ЕП.

По мнению Риль, Россия «нацелилась» на юных украинцев «через телефоны» и с помощью этой песни хочет лишить их языка, музыки и «изменить их историю». Евродепутат призвала бороться с композицией и другими российскими «тонкими проникновениями и фальсификациями».

Что говорят в России

Некоторые страны в «борьбе с русским миром» сошли с ума из-за песни «Сигма бой», заявила депутат Госдумы Ксения Горячева. Юные исполнительницы повторили успех группы «Тату», добавила она.

«Это феномен. Конечно, люди будут противиться тому, что русская молодая группа, девчонки 12–13 лет, более 40 млн прослушиваний за очень короткий срок, что весь TikTok взрывается от того, что все повторяют этот танец, перепевают песню», — подчеркнула Горячева.

Новый хит не заслуживает повышенного внимания, заявила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

«Это не наша песня, если вы внимательно изучали вопрос. Это песня из американского фильма. Я не увидела глубокого смысла в словах песни, кроме телодвижений и яркой одежды», — высказалась она.

Обсуждающих трек парламентариев раскритиковала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

««Сигма бой» уже всерьез обсуждают депутаты Госдумы, включая целых руководителей фракций. Будто других проблем в стране нет <...> Такими темпами и до песни про бобра ведь дойдет», — написала она.

Активисты движения «Сорок сороков» обратились в Генпрокуратуру с просьбой проверить песню «Сигма бой» из-за танцев школьниц в клипе. По мнению общественников, девочки ведут себя в кадре слишком откровенно.

«Речь в целом идет об информации, которая направлена на раннюю сексуализацию детей. В клипе 12-летние девочки предстают в образе взрослых женщин легкого поведения, совершают соответствующие телодвижения бедрами и не только. То есть образ ребенка, малолетней девочки сексуализируется, что ведет к развращению нашей молодежи и детей», — объяснил директор правозащитного центра «Сорок сороков» Георгий Солдатов.

А вот депутат Госдумы Виталий Милонов заступился за исполнительниц. Он заявил, что «наезжать на них неправильно», и призвал сделать «так, чтобы русская музыка звучала по всему миру».

Чем ответил продюсер

«Сигма бой» — песня про отношения между девчонками и мальчишками, заявил в ответ на обвинения с Украины продюсер и автор хита Михаил Чертищев.

«Получается, что все, что у нас из России выстреливает, любой продукт, неважно какой, это уже, значит, средство пропаганды. Любая талантливая вещь, сделанная в России, это получается пропаганда по логике украинских вот этих «друзей»», — подчеркнул он.

Ранее Чертищев объяснил, что во время прослушивания песни «Сигма бой» возникает желание «прыгать вокруг костра».

«Такое первобытное племенное чувство — значит, у этого трека есть потенциал. Добиться этого трудно, над этим приходится много работать», — рассказал продюсер.

Михаил Ртищев написал ранее ставшие вирусными в Сети песни «Капибара» и «Симпл димпл».