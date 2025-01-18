Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Хочется прыгать вокруг костра»: автор песни «Сигма Бой» раскрыл секрет популярности хита

Продюсер Чертищев хотел песней «Сигма Бой» пробудить первобытные чувства
close
badsee_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Автор хита «Сигма Бой», продюсер и композитор Михаил Чертищев раскрыл секрет популярности песни. Его цитирует aif.ru.

Песня, которую исполняют 12-летняя Анна-Мария Янковская и 11-летняя дочь Чертищева Света, недавно вошла в топ чата Billboard.

«Если есть ощущение, что слушаешь песню и хочется прыгать вокруг костра — такое первобытное племенное чувство — значит, у этого трека есть потенциал. Добиться этого трудно, над этим приходится много работать», — поделился он.

По словам автора, многие придуманные мелодии «летят в корзину», потому что самое сложное — создать простой запоминающийся мотив. В пример такого мотива он привел свою песню «Я тебе поставлю лайк», которая популярна в Китае, Индии, Индонезии.

Также Чертищев написал ставшие популярными песни «Капибара» и «Симпл димпл».

13 января СМИ сообщали, что российская композиция играла на спортивном соревновании в Праге. Ее включили на хоккейном матче чешской «Спарты».

Еще в декабре 2024 года итальянская «Аталанта» в своих соцсетях опубликовала видеозапись с песней 12-летних девочек из России, отмечая победу в матче Серии А над «Кальяри».

Ранее сообщалось, что хит «Матушка-земля» слушают в Куршевеле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами