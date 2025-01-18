«Хочется прыгать вокруг костра»: автор песни «Сигма Бой» раскрыл секрет популярности хита

Автор хита «Сигма Бой», продюсер и композитор Михаил Чертищев раскрыл секрет популярности песни. Его цитирует aif.ru.

Песня, которую исполняют 12-летняя Анна-Мария Янковская и 11-летняя дочь Чертищева Света, недавно вошла в топ чата Billboard.

«Если есть ощущение, что слушаешь песню и хочется прыгать вокруг костра — такое первобытное племенное чувство — значит, у этого трека есть потенциал. Добиться этого трудно, над этим приходится много работать», — поделился он.

По словам автора, многие придуманные мелодии «летят в корзину», потому что самое сложное — создать простой запоминающийся мотив. В пример такого мотива он привел свою песню «Я тебе поставлю лайк», которая популярна в Китае, Индии, Индонезии.

Также Чертищев написал ставшие популярными песни «Капибара» и «Симпл димпл».

13 января СМИ сообщали, что российская композиция играла на спортивном соревновании в Праге. Ее включили на хоккейном матче чешской «Спарты».

Еще в декабре 2024 года итальянская «Аталанта» в своих соцсетях опубликовала видеозапись с песней 12-летних девочек из России, отмечая победу в матче Серии А над «Кальяри».

Ранее сообщалось, что хит «Матушка-земля» слушают в Куршевеле.