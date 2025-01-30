«Лучший представитель армии». Сослуживцы дали показания в защиту генерала Попова

Более 15 командиров воинских частей, участвующих в СВО, опровергли в суде доводы следствия о виновности экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова в мошенничестве с металлоконструкциями.
«В течение недели суд допрашивает боевых командиров, которые выступили свидетелями защиты. Они полностью опровергают доводы следствия о том, что металлоконструкции, в хищении которых обвиняют Попова, при защите территории Запорожья от украинских боевиков были не нужны», — сообщили ТАСС участники судебного процесса.
По словам командиров, металл доставляли на боевые позиции для оборонительных сооружений, для защиты личного состава и техники.
Всего показания в защиту Попова готовы дать свыше 500 военнослужащих.
«Практически все допрошенные отметили, что Попов является лучшим представителем российской армии», — заключили собеседники агентства.
Информацию о том, что командиры воинских частей дали показания в защиту Попова, подтвердил и адвокат генерала Сергей Буйновский.
Арест и СВО
В ближайшее время Попова могут освободить из-под стражи и отправить в зону СВО, пишет Mash. По информации Telegram-канала, Минобороны уже согласилось отпустить его на фронт. В настоящее время генерал ждет оформления документов.
Находясь под домашним арестом, Попов активно занимается спортом, рассказал его адвокат Буйновский в интервью aif.ru. «Занимается спортом, каким возможно в рамках ограничений, имеющихся при домашнем аресте», — поделился он.
30 января обвиняемому исполнилось 50 лет.
«Юбилей он отмечает в суде, а не в кругу семьи и боевых товарищей», — отметил Буйновский.
Дело Попова
Попов возглавлял 58-ю общевойсковую армию на запорожском направлении после начала СВО. Летом 2023 года депутат Госдумы, бывший командующий 58-й армией Андрей Гурулев опубликовал аудиообращение, в котором Попов рассказывает о своем докладе руководству: жалуется на нехватку вооружений, «массовую гибель и увечья» военнослужащих и сообщает о его отстранении от должности.
В мае 2024 года в отношении Попова возбудили уголовное дело о мошенничестве. Ч. 4 ст. 159 УК РФ предусматривает до десяти лет лишения свободы. По версии следствия, военный продал около 2 тыс. тонн металлоизделий , полученных в рамках гуманитарной помощи и предназначавшихся для строительства укреплений в Запорожской области. Сумму ущерба оценили более чем в 114 млн руб.
Следователи предположили, что в мошенническую схему Попова втянул другой генерал — Олег Цоков, погибший позднее на СВО. В его телефоне нашли данные, согласно которым за год он проиграл на тотализаторе 30 млн рублей.
Обвинение утверждает, что Попов тоже увлекался азартными играми, из-за чего и пошел на преступление.
Адвокат Буйновский назвал все обвинения в отношении Попова «необоснованными и абсурдными, строящимися на домыслах и предположениях следователя». В то же время защита признает, что Попов давал в долг деньги генерал-лейтенанту Цокову.
Экспертиза в отношении Попова в рамках уголовного дела о мошенничестве и служебном подлоге не смогла установить зависимости, в том числе от денежных ставок на спорт.
15 июля военный суд перевел генерала под домашний арест.
Дело Попова рассматривает Тамбовский гарнизонный военный суд.