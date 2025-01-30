«Лучший представитель армии». Сослуживцы дали показания в защиту генерала Попова

Экс-командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов и адвокат Сергей Буйновский во Втором Западном окружном военном суде в Москве, 2024 год

За бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в хищении 114 млн руб., полученных от продажи металлоконструкций, готовы заступиться свыше 500 военнослужащих. В его защиту уже дали показания более 15 командиров воинских частей. Сам генерал сейчас находится под домашним арестом, но уже оформляет документы, чтобы отправиться на СВО.

Более 15 командиров воинских частей, участвующих в СВО, опровергли в суде доводы следствия о виновности экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова в мошенничестве с металлоконструкциями.

«В течение недели суд допрашивает боевых командиров, которые выступили свидетелями защиты. Они полностью опровергают доводы следствия о том, что металлоконструкции, в хищении которых обвиняют Попова, при защите территории Запорожья от украинских боевиков были не нужны», — сообщили ТАСС участники судебного процесса.

По словам командиров, металл доставляли на боевые позиции для оборонительных сооружений, для защиты личного состава и техники.

Всего показания в защиту Попова готовы дать свыше 500 военнослужащих.

«Практически все допрошенные отметили, что Попов является лучшим представителем российской армии», — заключили собеседники агентства.

Информацию о том, что командиры воинских частей дали показания в защиту Попова, подтвердил и адвокат генерала Сергей Буйновский.

Арест и СВО

В ближайшее время Попова могут освободить из-под стражи и отправить в зону СВО, пишет Mash. По информации Telegram-канала, Минобороны уже согласилось отпустить его на фронт. В настоящее время генерал ждет оформления документов.

Находясь под домашним арестом, Попов активно занимается спортом, рассказал его адвокат Буйновский в интервью aif.ru. «Занимается спортом, каким возможно в рамках ограничений, имеющихся при домашнем аресте», — поделился он.

30 января обвиняемому исполнилось 50 лет.

«Юбилей он отмечает в суде, а не в кругу семьи и боевых товарищей», — отметил Буйновский.

Дело Попова

Попов возглавлял 58-ю общевойсковую армию на запорожском направлении после начала СВО. Летом 2023 года депутат Госдумы, бывший командующий 58-й армией Андрей Гурулев опубликовал аудиообращение, в котором Попов рассказывает о своем докладе руководству: жалуется на нехватку вооружений, «массовую гибель и увечья» военнослужащих и сообщает о его отстранении от должности.

В мае 2024 года в отношении Попова возбудили уголовное дело о мошенничестве. Ч. 4 ст. 159 УК РФ предусматривает до десяти лет лишения свободы. По версии следствия, военный продал около 2 тыс. тонн металлоизделий , полученных в рамках гуманитарной помощи и предназначавшихся для строительства укреплений в Запорожской области. Сумму ущерба оценили более чем в 114 млн руб.

Следователи предположили, что в мошенническую схему Попова втянул другой генерал — Олег Цоков, погибший позднее на СВО. В его телефоне нашли данные, согласно которым за год он проиграл на тотализаторе 30 млн рублей.

Обвинение утверждает, что Попов тоже увлекался азартными играми, из-за чего и пошел на преступление.

Адвокат Буйновский назвал все обвинения в отношении Попова «необоснованными и абсурдными, строящимися на домыслах и предположениях следователя». В то же время защита признает, что Попов давал в долг деньги генерал-лейтенанту Цокову.

Экспертиза в отношении Попова в рамках уголовного дела о мошенничестве и служебном подлоге не смогла установить зависимости, в том числе от денежных ставок на спорт.

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15 июля военный суд перевел генерала под домашний арест.

Дело Попова рассматривает Тамбовский гарнизонный военный суд.