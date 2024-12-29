Генерала Попова могут освободить из-под стражи и отправить на СВО

Экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, которого арестовали по делу о мошенничестве, в ближайшее время могут освободить из-под стражи и отправить в зону СВО. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Как рассказали каналу близкие офицера, Минобороны уже согласилось на это — сейчас Попов ждет оформления документов. Однако суд над ним продолжается.

Бывшего командующего 58-й армией задержали и арестовали в мае 2024 года, а в июле перевели под домашний арест. Он проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Расследование касается хищения металлоконструкций на сумму более 105 млн рублей, предназначенных для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области.

Основным фигурантом в этом деле был генерал-лейтенант Олег Цоков. По версии следствия, Цокову удалось вовлечь Попова в преступную схему, поскольку он знал о якобы увлеченности сослуживца ставками на спорт. Попов же это отрицает. По его словам, Цоков переводил ему деньги в счет долга. Адвокат подчеркивал, что генералы одалживали деньги друг другу.

Ранее по делу Попова погасили часть нанесенного ущерба.