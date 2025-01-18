«Значит, солдатом». Осужденный за коррупцию командир армии ПВО готов уйти на СВО

Осужденный за коррупцию командующий армией ПВО просит отправить его на СВО

Экс-командующего 1-й армией ПВО Москвы Константина Огиенко приговорили к восьми годам колонии и лишили генеральского звания. Он не собирается обжаловать приговор и будет просить отправить его в зону проведения СВО даже простым солдатом, заявил его адвокат. Огиенко и командир 4-й дивизии ПВО Дмитрий Беляцкий за взятку в 30 млн рублей планировали передать под застройку земли Минобороны в Подмосковье.

Солнечногорский гарнизонный военный суд Московской области приговорил генерала и командира армии ПВО особого назначения Константина Огиенко к восьми годам колонии, а также лишил его звания, но сохранил за ним полученные ранее награды. Огиенко признан виновным в получении взятки в особо крупном размере, пишет «Коммерсантъ».

Гособвинитель требовал приговорить Огиенко к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 30 млн рублей. Он также настаивал на том, чтобы его лишили звания, а также всех орденов и медалей.

Адвокат экс-генерала Игорь Вагин заявил, что его подзащитный по-прежнему не признает вину. В то же время он не будет обжаловать приговор, а попросит сразу отправить его в зону СВО.

«Теперь он готов воевать в любом качестве. Скажут солдатом — значит, солдатом», — подчеркнул юрист.

Уголовное дело

Согласно материалам дела, руководитель общественной организации «Надежда» Антонина Климова решила построить дачный поселок для военных-ветеранов на землях оборонного назначения в Лобне и Долгопрудном. Командир 4-й дивизии ПВО Дмитрий Беляцкий по поручению Огиенко потребовал от нее 30 млн рублей за возможность распоряжаться этими территориями.

В сентябре 2023 года всех троих задержали после передачи аванса в размере 500 тысяч рублей.

После задержания Огиенко и Беляцкого пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова просили прокомментировать, связан ли их арест с участившимися атаками беспилотников на столичный регион (в начале мая дроны атаковали Кремль, в конце месяца — Рублевку).

«Я, к сожалению, не располагаю такой информацией. У меня нет данных на этот счет», — ответил представитель Кремля.

Беляцкий частично признал вину, в феврале 2024-го его приговорили к штрафу в 2,6 млн рублей за посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК). Суд сохранил ему звание и награды.

Беляцкий может вернуться в вооруженные силы и отправиться в зону проведения СВО, где специалисты в области ПВО крайне востребованы.

Климова в итоге отделалась штрафом в 3 млн рублей (прокурор запрашивал штраф в 5 млн рублей). Суд учел пожилой возраст женщины.

Коррупция в Минобороны

На начало декабря 2024 года за коррупцию в ОПК и при выполнении гособоронзаказа Следственный комитет привлек к ответственности 136 россиян. По коррупционным статьям были арестованы десятки высших офицеров.

В июне 2024 года по делу о получении взятки в особо крупном размере был арестован замминистра обороны Тимур Иванов. По версии следствия, Иванов помогал компаниям, которые безвозмездно выполняли работы на его объектах. Экс-чиновнику вменяется взятка в размере свыше 1 млрд рублей. Сам Иванов отрицает свою вину.

В конце июля по делу о коррупции арестовали экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова. Позже ему также предъявили обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Булгаков лоббировал интересы «Грязинского пищевого комбината», который поставлял в войска некачественные продукты питания по завышенной стоимости: мясо говядины заменяли свининой и курятиной, а энергетическая ценность сухпайков занижалась.

Самые громкие коррупционные скандалы в Минобороны с начала СВО Вадим Шамарин стал третьим генералом, арестованным после ухода Сергея Шойгу с поста министра обороны... 24 мая 09:50

В конце августа был арестован бывший замминистра обороны Павел Попов по обвинению в мошенничестве. По данным СК РФ, в 2021–2024 годах экс-замминистра обороны, отвечавший за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», получал финансовую выгоду от учреждения, действуя совместно с бывшим директором парка Вячеславом Ахмедовым и генерал-майором Владимиром Шестеровым. Все они, по версии следствия, похитили бюджетные деньги в размере 30 млн рублей.

В сентябре суд арестовал экс-начальника одного из отделов управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны полковника запаса Андрея Чекмазова и его зама Дмитрия Фомина.