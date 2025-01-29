«Это был человеческий фактор». Россию больше не обвиняют в диверсии против самолета DHL

Грузовой самолет компании DHL разбился в ноябре прошлого года под Вильнюсом из-за допущенной пилотом ошибки, выяснили литовские следователи. Они больше не рассматривают версии о внешнем воздействии или неисправности оборудования — ранее в причастности к авиакатастрофе обвиняли Россию. Что известно о ходе следствия — в материале «Газеты.Ru».

Почему упал самолет

Литовские правоохранители продолжают расследовать уголовное дело о крушении самолета в ноябре прошлого года. Проверив несколько версий, они пришли к выводу, что лайнер упал из-за совершенной пилотом ошибки , сообщили источники сайта 15min.lt.

«Материал приводит к выводу, что это был человеческий фактор, ошибка пилота»,

— отметили собеседники журналистов.

Международная группа экспертов в отчетах отметила, что из-за стремления сэкономить компания DHL стремится сокращать время между полетами , чтобы «поднять эффективность» работы.

«На второй план отходят безопасность и отдых пилотов», — добавили источники.

Вероятно, пилот мог совершить ошибку из-за усталости, однако официальных данных на этот счет пока нет.

Осенью Генпрокуратура Литвы сообщала, что следователи рассматривали в качестве основной версии крушения грузового самолета техническую неисправность. Теперь же, по информации издания, версии с неисправностью или внешним воздействием не подтвердились . В надзорном ведомстве считают, что собранных на данный момент материалов для установления конкретной причины авиакатастрофы пока недостаточно.

Халатность и обвинения в адрес России

Грузовой Boeing 737-800 компании DHL потерпел крушение утром 25 ноября 2024 года недалеко от Вильнюса. На борту самолета, летевшего в Литву из Лейпцига, находились четыре человека — двое пилотов и два пассажира . При падении обломки лайнера частично задели жилой дом. Один пилот погиб, остальные пострадали, их госпитализировали. После падения возбудили уголовное дело, правоохранители приступили к установлению причин ЧП.

Генпрокурор Литвы Артурас Урбелис заявил, что расследование не идет по статье о теракте, потому что собранные данные свидетельствуют о неких технических неисправностях и халатности.

«Очевидно, что ситуация может свидетельствовать о плохих технических условиях приема или же о каких-то помехах, которые могли возникнуть в самолете, возможно, из-за халатности», — говорил глава надзорного ведомства.

Сразу после крушения самолета появились версии, что к катастрофе может быть причастна Россия. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби тогда заявил, что США «делятся определенной экспертизой», чтобы помочь Литве, однако о возможной причастности РФ рассуждать оказался не готов.

В Германии же генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер в эфире ARD заявил, что авиакатастрофа может быть «испытанием» со стороны России. Так, по его мнению, Москва якобы могла «выявлять слабые места» Европы.

«Мы уже сталкивались с похожей ситуацией этим летом, и теперь произошел случай, который как-то вписывается в эту модель», — цитировала Бройера газета Die Welt.

Журналисты Daily Mail также предположили, что к крушению самолета прямо или косвенно может быть причастна Россия.

«Нас предупреждали, что такие вещи возможны в будущем, мы видим, что Россия становится более агрессивной. Иностранные партнеры говорили нам об опасностях, скажем, в случае диверсий или угрозе терроризма. Эту версию мы исключать не можем», — цитировало директора Департамента госбезопасности Литвы Дариуса Яунишкиса издание LRT.

Депутат Госдумы Александр Толмачев заявлял в ноябре 2024 года, что Россия не прибегает к таким подлым методам, как крушение лайнеров в странах ЕС.

«Катастрофа с самолетом в Вильнюсе заставила вспомнить о недавней статье в The Times, где писали о «посылках DHL из России, способных взорвать самолет», как об ответе на разрешение бить дальнобойным оружием по нашей территории. «Отравленные» посылки — не наш метод. Для врага у нас всегда готовы «Орешник», «Гвоздика», «Гиацинт», «Пион» и другая флора, а подлые жесты нам ни к чему», — отмечал парламентарий.

Он добавил, что западные журналисты пойдут на любые провокации, а напряженность в мире будет расти до конца президентского срока американского лидера Джо Байдена.