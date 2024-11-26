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В Литве назвали причины крушения самолета DHL

Генпрокуратура Литвы: самолет DHL разбился из-за неполадок или халатности

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K-FK/Shutterstock/FOTODOM

Крушение самолета компании DHL недалеко от аэропорта Вильнюса расследует криминальная полиция Литвы, однако это расследование не идет по статье о теракте, так как на данный момент причины инцидента указывают на технические неисправности или халатность. Об этом сообщил прокурор генеральной прокуратуры Литвы Артурас Урбелис, которого цитирует портал LRT.

«У нас имеются данные навигации и видеозаписи, а также вы слышали пояснения генерального комиссара и специалистов относительно того, что инцидент произошел во время приземления. Исходя из этого, можно сделать вывод, что самолет не упал по иным причинам. Очевидно, что ситуация может свидетельствовать о плохих технических условиях приема, или же о каких-то помехах, которые могли возникнуть в самолете, возможно, из-за халатности», — сказал он.

По его словам, руководство генпрокуратуры приняло решение о том, что расследование будет вести управление криминальной полиции Литвы, и в настоящее время расследование о возможном теракте не проводится.

Грузовой самолет компании DHL потерпел крушение под Вильнюсом утром 25 ноября. Согласно информации FlightAware, борт летел в Литву из Лейпцига. При падении грузовое судно проскользило несколько сотен метров. Обломки самолета частично задели жилой дом.

25 ноября координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что в Соединенных Штатах не готовы говорить о причастности России к крушению самолета в Литве.

Ранее в США назвали несчастным случаем крушение самолета DHL в Литве.

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