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Названа основная версия крушения самолета DHL в Вильнюсе

15min: ошибка пилота стала причиной падения самолета DHL под Вильнюсом
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jurgen_nauditt/X (ранее Twitter)

Ошибка пилота является единственной версией крушения самолета DHL под Вильнюсом. Об этом сообщает литовский портал 15min.lt со ссылкой на источники.

Собеседник издания, знакомый с ходом расследования, заявил, что предварительные версии о внешнем воздействии или неисправности оборудования самолета не подтвердились. По словам источника, в катастрофе сыграло роль и уменьшение авиакомпанией времени отдыха пилотов между рейсами.

«Материал приводит к выводу, что это был человеческий фактор, ошибка пилота», — рассказал источник портала.

Грузовой самолет компании DHL потерпел крушение под Вильнюсом утром 25 ноября. Согласно информации FlightAware, борт летел в Литву из Лейпцига. При падении грузовое судно проскользило несколько сотен метров. Обломки самолета частично задели жилой дом.

26 ноября прокурор генеральной прокуратуры Литвы Артурас Урбелис сообщил, что причинами крушения самолета DHL могут быть технические неисправности или халатность. По его словам, руководство ведомства приняло решение о том, что заниматься этим делом будет управление криминальной полиции Литвы и расследование о возможном теракте не проводится.

Ранее в Литве раскрыли данные черного ящика разбившегося самолета DHL.

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