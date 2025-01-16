Минтранс Казахстана не будет комментировать неофициальные данные об авиакатастрофе

Минтранс Казахстана: комиссия не будет комментировать данные из интернета

Министерство транспорта Казахстана не будет комментировать неофициальную информацию о крушении самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) под Актау. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«До публикации предварительного отчета комиссия не будет комментировать данные из интернета, не имеющие какого-либо официального источника», — говорится в сообщении.

Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший рейсом из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря недалеко от города Актау, расположенного на западе Казахстана. На борту находились 5 членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 граждан России, включая 11-летнюю девочку, 37 — Азербайджана, 6 — Казахстана и 3 — Киргизии. Согласно информации казахстанского минздрава, в результате катастрофы выжили 29 человек.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году заявил, что расшифровка самописцев не подтверждает предварительных выводов о версиях крушения самолета, звучащих в СМИ.

Ранее президент России Владимир Путин извинился перед президентом Азербайджана за инцидент с разбившимся самолетом.