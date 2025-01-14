«50 видов масла!»: депутат из Словакии погулял по «Ашану», пощупал помидоры и восхитился колбасой

Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко прилетел в Москву с визитом и в свободное время решить погулять по ТЦ «Авиапарк». Там он записал несколько видео: показал работу сетей фастфуда «Вкусно – и точка» и Rostic's, а также посетил магазин «Ашан». Словацкий депутат потрогал и осмотрел помидоры и хлеб, показал аналоги Coca-Cola и выразил восхищение большим выбором сливочного масла и колбас, «каких мы никогда не видели дома».

Вице-спикер словацкого парламента Андрей Данко в рамках визита в Россию посетил московский супермаркет сети «Ашан». На своей странице в Telegram он показал несколько коротких видеороликов из ТЦ «Авиапарк» на Ходынском поле в Москве.

Видеоролик из «Ашана» депутат подписал так: «Французы, которые ведут здесь бизнес, наверняка знают, что делают».

В трехминутном видео Данко гуляет по супермаркету, демонстрируя различные продукты. Он отыскал в торговом зале российские газированные напитки, сообщив, что это аналоги Coca-Cola, Sprite и Fanta по цене 149,9 руб. (€1,42) за два литра. Как отмечает tvnoviny, словаки платят за оригинальные напитки на €1 больше.

Данко осмотрел стойки с овощами, пощупал помидоры, а затем и конфеты (нашел среди них Snickers и Mars). Достал с полки с выпечкой хлеб, а после направился к витринам с охлажденными продуктами.

«Тут, наверное, шесть метров полок! Смотрите, тут, не знаю, 50 видов масла. Средняя цена €1.30 – €2.80. Я бы, наверное, вот это купил сразу… А здесь, наверное, наибольший выбор творожков, который видел в своей жизни», — поделился впечатлениями Данко.

По его словам, в магазине около 40 видов молока. Восхитился депутат и разнообразием сыров и колбас:

«Это, наверное, самый большой выбор плавленых сыров, который я когда-либо видел. Колбас, каких мы никогда не видели дома».

После «Ашана» Данко пришел на фудкорт, где записал видео с импортозамещенными McDonalds («Вкусно — и точка»), и KFC (Rostic's), а также обратил внимание на «Бургер кинг».

«Несмотря на санкции, западные компании по-прежнему торгуют в России. Убедитесь в этом сами», — написал он.

Отдельным постом Данко разместил снятое из окна автомобиля фото с ценами на автозаправке.

В комментариях к видео люди в основном сравнивают цены и зарплаты в России и Словакии и спорят о политике. Из них можно сделать вывод, что цены на многие продукты в Словакии выше — например, пачка масла стоит €3 — €4.50.

При этом издание tvnoviny отмечает, что средняя зарплата в России находится на уровне €650, в Словакии — более €1,5 тыс., в Москве — €950, в Братиславе — €2,2 тыс.

Кто еще восхищался продуктами из «Ашана»

Ранее в подобном жанре отметился американский журналист Такер Карлсон, в феврале 2024 года приезжавший в Москву для интервью с президентом России Владимиром Путиным. В свободное время Карлсон ходил по российской столице и снимал короткие ролики.

«Один из способов понять, как живет общество, – взглянуть на инфраструктуру, где люди собираются, откуда отправляются путешествовать. Место, где собираются люди, может многое сказать о самих людях», — объяснял Карлсон, спускаясь в московское метро.

Он рассказывал, что в метро нет «ни граффити, ни грязи, ни омерзительных запахов, ни бомжей, ни наркоманов, ни насильников, ни тех, кто хочет толкнуть тебя под поезд».

Тогда же Карлсон побывал во «Вкусно — и точка» и съел бургер, это действие подробно освещали все российские СМИ. Еще одним объектом интереса американского журналиста стал продуктовый магазин «Ашан» в ТРЦ «Гагаринский» у станции метро «Ленинский проспект». Москва 24 посвятила отдельный пост тому, что американец «забежал в Ашан» и купил «курочку, очень много хлеба, апельсины и тортик».

«Мы подумали, что было бы интересно взглянуть на современный продуктовый магазин в России в 2024 году, спустя два года после введения санкций», — объяснил американец.

Карлсон взял тележку, его очень впечатлило, что она не скатывается с эскалатора. Журналист загрузил в нее продукты, которых, по его мнению, хватило бы на неделю для семьи из четырех человек: бананы, хлеб, молоко, каши, печенье, муку, кофе, вино, растительное масло, колбасу, картофель, яйца, макароны, тыкву, зелень, апельсины, курицу.

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Затем он обратил внимание на секцию товаров прикассовой зоны: «Mars, Twix, Snickers, Milky Way, Bounty, Gillette, Halls, Mentos. Это же должно быть запрещено законом. Но откуда мне знать?»

Покупка 44 товаров обошлась интервьюеру Путина в 9481 рублей 37 копеек. По его оценке, за подобный набор продуктов он бы заплатил в США в четыре раза больше.

Зачем приехал Данко

Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко прибыл в Москву 12 января по приглашению председателя Госдумы Вячеслава Володина. Перед визитом Данко сообщал, что его поездка станет продолжением диалога, который начал премьер Словакии Роберт Фицо во время визита в Москву 22 декабря 2024 года.

Депутат также заявил о желании «показать, что там [в России] тоже живут люди, что немцы, французы, американцы ведут там бизнес». Данко ранее уже посещал российскую столицу: 9 мая 2019 года он присутствовал на военном параде в Москве.

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Сопровождающий Данко депутат Тибор Гашпар заявил, что визит «должен послужить определенным сигналом другим европейским странам и их лидерам. Это значит, что надо вести переговоры, надо слушать друг друга, потому что только в результате этого можно находить решения».