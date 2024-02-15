Продукты дешевле, а чизбургер как в США. Карлсон поделился впечатлениями от России Журналист Карлсон заявил, что продукты в России в четыре раза дешевле, чем в США

Американский журналист Такер Карлсон опубликовал три видеоролика, в которых попытался показать, как два года санкций повлияли на жизнь в России. Интервьюер Путина спустился в метро, попробовал еду во «Вкусно – и точка» и посетил продуктовый магазин. В московской подземке американца поразили чистота и отсутствие бездомных, в «наследнике» «Макдональдса» и продуктовом — дешевизна. По оценке журналиста, шопинг в США в супермаркете обходится ему в четыре раза дороже, чем в Москве.

Метро «шокировало» Карлсона

«Один из способов понять, как живет общество, – взглянуть на инфраструктуру, где люди собираются, откуда отправляются путешествовать. Место, где собираются люди, может многое сказать о самих людях», — объяснил Карлсон перед спуском в московский метрополитен.

Для съемки репортажа журналист выбрал станцию «Киевская», которую, как он сказал в ролике, «построил Иосиф Сталин 70 лет назад».

«Мы спустились вниз и то, что мы увидели, шокировало нас. <...> Ни граффити, ни грязи, ни омерзительных запахов, ни бомжей, ни наркоманов, ни насильников, ни тех, кто хочет толкнуть тебя под поезд. <...> Здесь абсолютно чисто и аккуратно», — рассказал Карлсон.

Оператор журналста заснял панно станционных залов, посвященные дружбе россиян и украинцев, движущиеся поезда, пассажиров и эскалаторы.

Арок нет, вкус – тот же

Еще один ролик посвящен походу американского гостя в кафе быстрого питания «Вкусно – и точка» (бывший McDonalds) там же, у Киевского вокзала. Карлсон отметил, что на эмблеме кафе больше нет золотых арок, а название перевел как «Tasty, that's it».

Телеведущий заказал на вынос два чизбургера, большую порцию картофеля фри, большой стакан колы и кусочек шоколадного торта. Покупка обошлась в 647 рублей, все съеденное журналисту понравилось — по его словам, блюда оказались не хуже, чем в американском McDonalds.

«Я не говорю, что одно лучше другого. Я просто пытаюсь донести: если [госсекретарь США] Энтони Блинкен вычеркнет твою страну из цивилизованного мира, как ты будешь жить в условиях санкций? Неплохо», — сделал вывод Карлсон.

В этом видео журналист также рассказал, что его отец присутствовал на открытии первого ресторана McDonalds на Тверской в Москве в 1990 году.

«Он был сотрудником правительства США и приехал в Россию... И в то время, я хорошо это помню, я учился в колледже, это считалось триумфом Запада над Востоком. Настоящий конец Холодной войны наступил, когда в столице великой страны открылся McDonalds — самый известный ресторан розничной сети Соединенных Штатов», — поделился Карлсон.

«Радикализация» после шопинга

Еще одним объектом интереса Карлсона стал продуктовый магазин. Выбор пал на «Ашан» в ТРЦ «Гагаринский» у станции метро «Ленинский проспект».

«Мы подумали, что было бы интересно взглянуть на современный продуктовый магазин в России в 2024 году, спустя два года после введения санкций», — объяснил американец.

Карлсон взял тележку, его очень впечатлило, что она не скатывается с эскалатора. Журналист загрузил в нее продукты, которых, по его мнению, хватило бы на неделю для семьи из четырех человек: бананы, хлеб («Мода на низкоуглеводную диету не охватила Россию», — подметил он), молоко, каши, печенье, муку, кофе, вино, растительное масло, колбасу, картофель, яйца, макароны, тыкву, зелень, апельсины, курицу.

«Все это, похоже, западные продукты. Mars, Twix, Snickers, Milky Way, Bounty, Gillette, Halls, Mentos. Это же должно быть запрещено законом. Но откуда мне знать?» — сказал Карлсон, указывая на секцию товаров прикассовой зоны.

Покупка 44 товаров обошлась интервьюеру Путина в 9481 рублей 37 копеек. По его оценке, за подобный набор продуктов он бы заплатил в США в четыре раза больше.

«Посещение российского продуктового гипермаркета — «самого сердца зла» — и возможность взглянуть на то, какие тут цены и как живут люди, радикализирует вас против нашего руководства. По крайней мере именно это я почувствовал — радикализацию», — заключил Карлсон после шопинга.