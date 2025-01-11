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Алексей Воробьев ответил депутату Госдумы на призыв вернуться в Россию

Певец Воробьев: буду отдыхать в местах попрохладнее по совету депутатов Госдумы
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av.author/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Алексей Воробьев сообщил в личном блоге, что вернулся в свое жилье в Лос-Анджелесе после эвакуации из-за лесных пожаров.

Исполнитель отметил, что пожар потушили в той части города, где расположен его дом. Недвижимость артиста не пострадала, однако электричества по-прежнему нет.

«Я сейчас прочитал, что обо мне беспокоятся даже в Госдуме. Это неожиданно и очень приятно. Я безусловно воспользуюсь их советом», — также добавил артист.

Воробьев сыронизировал, что следующий раз будет выбирать «места попрохладнее», когда решит уехать из Москвы на «заслуженный январский отпуск».

9 января Алексей Воробьев сообщил, что пожар в Лос-Анджелесе добрался до его дома. Певец попытался справиться с пожаром самостоятельно и поливал газон на участке водой, но в итоге эвакуировался из дома вместе со своим щенком корги.

Позднее в Госдуме призвали Воробьева вернуться в Москву. Парламентарий Александр Толмачев заявлял, что сейчас самое время возвращаться в Россию, когда «голливудское жилье под угрозой, а сама «фабрика грез» охвачена огнем».

Ранее сообщалось, что Алена Водонаева осудила уехавшего в Лос-Анджелес Влада А4.

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