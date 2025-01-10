«Из-за дыма не видно даже солнца»: история россиянина, спасшегося от пожаров в Лос-Анджелесе

7 января в Южной Калифорнии начался масштабный лесной пожар, охвативший несколько районов Лос-Анджелеса. Несмотря на усилия спасательных служб, пламя продолжает распространяться, уничтожая все на своем пути. Житель Лос-Анджелеса Марсель Л. рассказал «Газете.Ru», как живет охваченный огнем штат, а также объяснил, почему покинул свой дом, не дожидаясь эвакуации.

Начало пожара в Лос-Анджелесе

7 января мы с друзьями пошли в корейскую баню в центре Лос-Анджелеса. В бане я и узнал, что в прибрежном районе Пасифик-Палисейдс начался пожар — горели дома знаменитостей, люди бросали машины на дороге и бежали пешком из города. Один из моих знакомых там был: когда огонь начал подходить, он оставил свой автомобиль на дороге (по словам очевидцев, брошенные машины расталкивали с проезжей части бульдозером), а потом узнал, что его машина сгорела. У меня два друга живут в Пасадене, обоих эвакуировали.

Я же до последнего надеялся, что до Бербанка, где мой дом, пожар не дойдет. Переживал из-за ураганного ветра, из-за которого огонь очень быстро распространялся. Домой я добирался в объезд, шоссе было перекрыто полицией из-за упавшего на дорогу дерева. По пути заметил, что на дорогах и припаркованных машинах много сломанных веток. Как я потом увидел на карте, самый сильный ураганный ветер был именно в нашем городе.

В новостях говорили, что причиной распространения пожара стала сухая солнечная погода, но на самом деле огонь так быстро дошел до города из-за ураганного ветра . Сухая погода в Лос-Анджелесе всегда, дождь здесь крайне редкое явление.

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Эвакуация

У меня двое детей — 7 и 9 лет, поэтому я начал сильно беспокоиться. Вечером предложил жене собрать вещи на случай экстренной эвакуации. Через некоторое время нам с супругой пришли сообщения, что 8 января занятия в школах будут отменены. В это же время мы узнали, что наши знакомые из Голливуда остались без электричества и интернета, — они сидели без света сутки.

В 9 утра 8 января нам позвонили родственники, которые живут с нами в одном жилом комплексе, и сказали, что ситуация ухудшается. Прислали фотографию, сделанную с балкона, где виднелось зарево от огня, а солнце было все в дыму. Тут я вспомнил, что у меня в машине мало бензина, и поехал на заправку, чтобы залить полный бак на случай эвакуации. На ближайшей к дому заправке была огромная очередь из машин, но я смог заправиться и пообщаться с людьми. От них узнал, что соседние районы уже эвакуируют, наш пока нет.

На мой вопрос, куда ехать, мне ответили: «В Лас-Вегас, куда же еще» . Пока стоял в очереди, стал снимать видео для своего блога — солнца уже практически не было видно из-за дыма. Был очень сильный ветер, по дороге с заправки мне на капот упала огромная ветка с дерева. На подземной парковке я увидел соседей с чемоданами — люди начали уезжать из города. Зашел домой и сказал жене, что пора уезжать. Где-то час у нас ушел на сборы — взяли документы и вещи первой необходимости, загрузились в машину — и поехали в сторону Лас-Вегаса.

close Фото из личного архива Марселя Л.

По шоссе есть два выезда: через Пасадену, где бушует пожар, и через Сан-Фернандо, где уже тоже были очаги возгорания. Мы поехали через второй. Минут 40 постояли в пробке на выезде, хотя в обычное время их там не бывает. Пока стояли эти два километра, чувствовалось, что люди в панике. Сильно пахло дымом, пришлось отключить кондиционер и закрыть окна. Уже потом я узнал, что в момент, когда мы уехали, загорелись голливудские холмы. То есть появился новый очаг пожара в месте, которое достаточно далеко как от Пасадены, так и от Пасифик-Палисейдс. Так что я не пожалел, что мы уехали. Сейчас мы с семьей в Лас-Вегасе. Пугает, что наше пребывание здесь может затянуться. Аренда гостиницы — не самое дешевое удовольствие.

Принудительной эвакуации Бербанка пока не было, но из некоторых районов соседнего Глендейла, где еще нет огня, людей уже начали эвакуировать. Я решил уехать раньше, потому что в случае принудительной эвакуации на дорогах будет коллапс, а гостиницы в близлежащих городах будут битком. Знаю, что сейчас в Лос-Анджелесе очень много ДТП : из-за отключений электричества не работают светофоры, поэтому движение в городе становится опасным.

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Как люди реагируют на пожар

Есть люди, которые паникуют: плачут, торопятся уехать. Но многие сохраняют спокойствие. Наши русскоязычные соседи остались дома, сказали, что уедут только в случае принудительной эвакуации. Мы с женой не паниковали, но немного нервничали, даже поругались, пока собирали вещи.

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Друзья, которые работают в даунтауне, говорят, что чувствуется сильный запах дыма, а машины как будто в пыли — покрыты пеплом от пожара. Мой знакомый, который работает в западном Голливуде, прислал видео с бульвара Сансет, где прямо напротив горит холм. Другой знакомый работает в Пасадене, тоже присылает видео горящих пальм. Видел в сети фото и видео, на которых якобы горят буквы Hollywood, — это фейк, на этом холме пожара нет.

Выплаты пострадавшим и работа спасательных служб

Многие пишут, что страховые компании не смогут возместить жителям сгоревших домов ущерб. Но Америка — это страна страховок. Поэтому, я уверен, все страховки погорельцам будут выплачены. Может, где-то поможет государство. Другое дело, если жилье не было застраховано.