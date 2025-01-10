Шесть ударов из HIMARS. ВСУ атаковали ТЦ и жилой дом в Донецке и Светлодарске

Момент удара HIMARS по супермаркету в Донецке попал на видео

Утром 10 января украинские военные атаковали жилой дом в Светлодарске — жертвой удара стала женщина, еще четыре человека пострадали. Под удар также попал торговый центр «Молоко» в Донецке, ранения получили минимум двое. Без света остались 1750 жителей Киевского района города. Что известно об утренней атаке ВСУ — в материале «Газеты.Ru».

Удар в час-пик

Вооруженные силы Украины ударили по Светлодарску в утренний час-пик, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«В результате прямого попадания в многоквартирный жилой дом в городе Светлодарске погибла женщина, еще четверо жителей получили ранения различной степени тяжести», — уточнил он.

В то же время украинские военные атаковали Шахтерскую площадь в Киевском районе Донецка. ВСУ обстреляли ее дальнобойными ракетами из РСЗО HIMARS, рассказал Пушилин.

«Значительные разрушения получил супермаркет «Молоко», ударной волной повреждены остекление и фасады прилегающих многоквартирных домов и административных зданий. По предварительным данным, двое пострадавших: женщина 1963 г.р. и мужчина 2002 г.р., состояние средней степени тяжести», — доложил глава ДНР.

По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, необходимо заменить более 700 оконных блоков общей площадью около 670 квадратных метров.

«Украинские нацисты продолжают систематический террор мирных жителей нашего города», — добавил Кулемзин.

Позже глава города сообщил еще о двух пострадавших. Ранения получили женщина 1940 и мужчина 1968 годов рождения.

В результате обстрела Киевского района обесточенными оказались шесть трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались 1750 абонентов, добавил Алексей Кулемзин.

На местах атак работают сотрудники экстренных служб. Пострадавших госпитализировали, им оказывают помощь.

По данным Управления по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР, за минувшие сутки ВСУ атаковали территорию республики 32 раза. Повреждения получили семь жилых домов, два объекта гражданской инфраструктуры и автомобиль.

Ночной налет дронов

В течение прошедшей ночи дежурные системы ПВО перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотников. Больше всего — 16 БПЛА — сбили в Ростовской области, еще 10 — над акваторией Азовского моря. По четыре беспилотника уничтожили в Курской и Воронежской областях, три в Брянской, два на Кубани и еще один в Белгородской области.

После массированной атаки в ростовском селе Крым загорелось производственное предприятие. Врио губернатора Юрий Слюсарь уточнил, что площадь пожара составила 2000 кв. м.

«По состоянию на 7:13 (совпадает с мск. — «Газета.Ru»), <...> ликвидировано открытое горение <...>. Проводится проливка конструкций», — добавил глава региона.

Что происходит в зоне СВО

Российские военные за неделю с 4 по 10 января нанесли 28 групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ, складам вооружения, цехам сборки и местам хранения беспилотников. ВС России поразили также пункты временной дислокаций украинских военных и иностранных наемников.

Бойцы группировки войск «Запад» взяли под контроль населенный пункт Надия, военные «Южной» группировки установили контроль над Кураховом, подразделения «Центра» овладели Даченским.

Подразделения группировки войск «Север» продолжают выбивать ВСУ с территории Курской области. За прошедшие сутки ВСУ потеряли на этом направлении более 280 человек, два танка и четыре БМП, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, пять арторудий и два миномета. Трое украинских военных сдались в плен.