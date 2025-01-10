После удара по Донецку без света остались 1750 жителей

После удара ВСУ по Киевскому району Донецка без света остались 1750 абонентов

После ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по супермаркету и Киевскому району Донецка без света остались 1750 абонентов. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах города.

«В результате обстрела Киевского района, а также супермаркета «Молоко» со стороны ВСУ обесточены шесть трансформаторных подстанций», — говорится в сообщении.

10 января ВСУ нанесли удар по Донецку и Светлодарску. В Донецке пострадали два человека, в Светлодарске — четверо детей.

Позже появилось видео прилетов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) рядом с супермаркетом в Донецке.

9 января сообщалось, что ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области. Как рассказал врио губернатора Александр Хинштейн, один из местных жителей получил ранение.

Ранее Горловка в ДНР подверглась обстрелам с использованием «натовских» снарядов.