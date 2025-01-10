ВСУ обстреляли Донецк и Светлодарск, погибла женщина

Пушилин: в утренний час пик ВСУ атаковали Донецк и Светлодарск, погибла женщина

Вооруженные силы Украины ударили по Донецку и Светлодарску. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

В Светлодарске под удар попал жилой дом. Погибла женщина, четверо детей получили ранения.

«Дальнобойными высокоточными ракетами к РСЗО HIMARS атакована Шахтерская площадь в Киевском районе Донецка», — говорится в сообщении.

Пострадал один из местных супермаркетов, ударной волной были повреждены окна окрестных домов. Пострадали два человека — женщина 1963 г.р. и мужчина 2002 г.р., пострадавшим оказывают помощь.

9 января сообщалось, что ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области. Как рассказал врио губернатора Александр Хинштейн, один из местных жителей получил ранение.

За день до этого украинские войска обстреляли автозаправку в Херсонской области, ранения получили четыре человека.

Ранее ВСУ атаковали четыре населенных пункта Белгородской области.