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В Ростовской области ликвидировали открытое горение на предприятии

Слюсарь: пожарные ликвидировали открытое горение на предприятии в селе Крым
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Shutterstock/Al.geba

Сотрудники экстренных служб ликвидировали открытое горение на территории производственного предприятия, расположенного в селе Крым в Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что площадь пожара составила 2000 квадратных метров.

«По состоянию на 7:13 (совпадает с мск. — «Газета.Ru»), <...> ликвидировано открытое горение <...>. Проводится проливка конструкций», — говорится в заявлении.

Кроме того, в 7:35 (совпадает в мск) специалисты полностью потушили пожар в селе Чалтырь. Здесь горели частный жилой дом и несколько автомобилей.

В ночь на 10 января Ростовская область подверглась массированной атаке украинских дронов. По данным министерства обороны РФ, в небе над регионом были уничтожены 16 беспилотников.

Как рассказал Слюсарь, в результате ударов в двух селах — Крым и Чалтырь — произошли пожары. В первом населенном пункте зафиксировали возгорание на территории производственного предприятия, во втором — загорелись частный жилой дом и несколько машин.

Более того, на территории хутора Крюков были повреждены семь жилых домов и школа. Исполняющий обязанности губернатора подчеркнул, что никто из граждан не пострадал.

Ранее в Белгородской области в результате атаки украинского дрона пострадал мирный житель.

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