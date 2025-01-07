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При землетрясении в Тибете погибли не менее 36 человек

В Китае при землетрясении магнитудой 6,8 погибли не менее 36 человек
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Shutterstock

При землетрясении в Тибете (автономная область в составе Китая) погибли не менее 36 человек. Об этом сообщило издание «Наньфан Жибао», передает ТАСС.

При этом, по данным агентства Синьхуа, которые приводит ТАСС, погибли 32 человека, еще 38 пострадали.

Землетрясение было зафиксировано в 9:05 по местному времени (4.05 мск). По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 7,1 балла. Сейсмический центр Китая оценил магнитуду в 6,8.

Его эпицентр находился в 163 км от города Шигадзе, являющегося вторым по численности населенным пунктом Тибета. Очаг залегал на глубине 10 км.

Сильные подземные толчки ощутили жители уезда Дингри. В результате них обрушились множество зданий. Толчки также ощущались в Непале, Индии, Бутане и Бангладеш.

Ранее землетрясение произошло на турецком курорте.

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