«Для вас есть задание». В Турции судят кураторов теракта в «Крокусе»

Anadolu: подельникам террористов из «Крокуса» грозит до 15 лет тюрьмы в Турции

Прокуратура в Стамбуле попросила суд лишить свободы на срок от 7,5 года до 15 лет пятерых иностранцев, которых обвиняют в координации теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». По данным следствия, они обещали предполагаемым террористам крупную сумму, поддельные документы и беспрепятственный выезд в Белоруссию. Что известно о задержанных — в материале «Газеты.Ru».

Что предлагали за теракт

Турецкие правоохранители установили, что с исполнителями теракта в «Крокусе» контактировали пятеро подсудимых — Хофизджон Усмонов, Мутеулло Асоев, Рахматулло Саликов, Мухаммадрахим Файзов и Хамза Мухаммед. Файзова задержали при попытке покинуть Турцию вместе с семьей 28 марта, остальных поймали при попытке бегства в Иран 24 марта. Стамбульская прокуратура попросила для них от 7,5 года до 15 лет тюрьмы, сообщило агентство Аnadolu.

Сторона обвинения установила — на протяжении некоторого времени Файзов и Усмонов жили в конспиративных квартирах в районах Авджылар и Эсенъюрт, они контактировали с двумя возможными исполнителями теракта в Подмосковье, с Шамсидином Фаридуни и Саидакрами Рачабализодой.

Издание привело переписку обвиняемого Асоева с одним из возможных исполнителей теракта в «Крокусе».

— Здравствуйте, для вас есть задание.

— Здравствуйте, что за задание?

— Вы заложите бомбу в торговом центре «Вегас». Мы предоставим все боеприпасы. Вознаграждение за выполнение — 800 000 рублей.

— После завершения миссии?

— 100 000 авансом, 700 000 после завершения работы.

— Нет, боюсь, меня поймают и убьют.

— Нет, после установки бомб наш человек заберет вас. Он доставит вас до границы с Белоруссией. Мы дадим вам новые [документы] и дом, а также дадим вам план действий.

Прокуратура обвинила подсудимых в «членстве в вооруженной террористической организации». Высший уголовный суд принял обвинительное заключение.

Ранее один из задержанных предполагаемых исполнителей теракта, Шамсутдин Фаридуни, заявил российским правоохранителям, что за совершение преступления ему обещали около полумиллиона рублей.

«В «Крокусе» застрелил людей. За деньги, [организаторы обещали] где-то 500 тыс. рублей», — рассказал он.

По его словам, половину обещанных средств ему перевели на банковскую карту. Оставшиеся деньги обещали перечислить позже. Карту Фаридуни потерял в лесу, когда скрывался от правоохранителей. Задержанный добавил, что завербовали его в одном из чатов в Telegram.

Что известно о возможных исполнителях теракта

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта, перед концертом группы «Пикник». В здание ворвались вооруженные люди, открыли огонь по собравшимся и устроили пожар. В результате погибли более 140 человек, пострадали свыше 500.

По горячим следам удалось задержать нескольких предполагаемых исполнителей теракта. Они направлялись в сторону украинской границы. С 24 по 26 марта восьмерых фигурантов дела отправили в СИЗО.

Первый — Шамсидин Фаридуни, 25-летний гражданин Таджикистана. Он женат, у него есть восьмимесячный ребенок и временная регистрация в Красногорске. Работал мужчина в Подольске на паркетной фабрике, а за месяц до теракта публиковал фотографии из Стамбула. Там, по предварительной информации, он проходил инструктаж. Вместе с ним в одном отеле жил второй фигурант дела, Саидакрами Рачабализода. Они прилетели в Россию одним рейсом 4 марта.

У Рачабализоды тоже есть ребенок и жена, 30-летний гражданин Таджикистана не работал, у него была регистрация в Подольске. Шесть лет назад его уже штрафовали за нарушение правил пребывания в РФ. На роликах из «Крокуса» видно, как Рачабализода в упор расстреливал лежавших на полу людей.

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Третий фигурант, Далерджон Мирзоев, работал таксистом в Новосибирске, после чего был безработным. У 32-летнего гражданина Таджикистана есть жена и четверо детей. Судя по записям из «Крокуса», именно он добивал раненых ножом, а также управлял белым Renault, на котором задержанные пытались скрыться с места происшествия. По дороге Мирзоев сбил восьмилетнего ребенка.

Снимал происходящее в «Крокусе» «от первого лица» четвертый фигурант дела, 19-летний Мухаммадсобир Файзов. Он работал барбером в Иванове.

Квартиру и машину предполагаемым террористам предоставили Исроил Исломов и его дети, Диловар и Аминчон. Уроженца Киргизии и российского гражданина Алишера Касимова обвинили в предоставлении квартиры в аренду предполагаемым преступникам. Всего по делу о теракте в «Крокусе» арестовали более 10 человек.

Кто заказал теракт в «Крокусе»

Преступление готовили радикальные исламисты, однако к нападению причастны украинские спецслужбы, заявлял директор ФСБ Александр Бортников. По его словам, «на той стороне» исполнителей теракта собирались встречать «как героев».

«Теракт в «Крокусе» нужен был западным спецслужбам и Украине, чтобы раскачать ситуацию, создать панику в обществе в России», — отмечал глава ведомства.

Тогдашний глава Минобороны Сергей Шойгу заявлял, что следы теракта ведут на Украину. Другие следы — в Турцию, ведь именно туда ездили двое подозреваемых, Шамсидин Фаридуни и Сайдакрам Рачабализода.

В турецких службах безопасности сообщали, что Фаридуни прилетал из Москвы 20 февраля, зарегистрировался в отеле 21-го, покинул отель 27 февраля, а в Россию вернулся 2 марта. Рачабализода прилетел в Стамбул на 1,5 месяца раньше, сообщала «Фонтанка». Он зарегистрировался в том же отеле, что и Фаридуни. В Москву они отправились одним рейсом 2 марта. В конце марта занимавший тогда должность главы МВД Турции Али Ерликая сообщил о проведении в 30 провинциях операции по задержанию подозреваемых в сотрудничестве с ИГИЛ (организация запрещена в России). Тогда задержали 147 человек.