Цветы у стихийного мемориала вдоль дороги у здания концертного зала «Крокус Сити Холл» в память о жертвах теракта, 27 марта 2024 года

Что известно об обвиняемых в теракте в «Крокусе»? Какая между ними связь? Рассказываем, что объединяет восьмерых фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

С 24 по 26 марта суд отправил в СИЗО восьмерых фигурантов дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Последний из арестованных — уроженец Киргизии Алишер Касимов. Он стал соучастником преступления, так как сдал террористам квартиру. Как и другим задержанным, ему грозит пожизненное лишение свободы. В чем обвиняют фигурантов дела и как они связаны между собой — разбиралась «Газета.Ru».

Фаридуни Шамсидин

close 100% Фаридуни Шамсидин Павел Бедняков/РИА Новости

Гражданин Таджикистана, 25 лет. Женат, есть 8-месячный ребенок. Временно зарегистрирован в Красногорске. Работал разнорабочим на паркетной фабрике в Подольске. По предварительным данным, именно он общался с заказчиками теракта и передавал информацию соучастникам.

В феврале 2024-го он публиковал фотографии из Стамбула, где, предположительно, проходил инструктаж. В одном отеле с ним жил и второй фигурант дела, Рачабализода. В Россию они вернулись одним рейсом 4 марта.

До теракта Фаридуни несколько раз видели в «Крокусе», где он, по всей видимости, изучал входы и выходы из здания.

На допросе рассказал, что к теракту его призвал некий «помощник проповедника», который вышел на него через Telegram. За убийства террористам обещали полмиллиона рублей. Подготовка к преступлению заняла месяц. Перед этим Шамсидин сменил в социальных сетях фамилию на «Абдулло».

Саидакрами Муродали Рачабализода

close 100% Рачабализода Саидакрами Муродали Yulia Morozova/Reuters

Гражданин Таджикистана, 30 лет. Женат, есть ребенок. Безработный. По данным RT, зарегистрирован в Подольске.

В 2018-м Рачабализода штрафовали за нарушение правил пребывания в России. Его обязали покинуть территорию страны. По данным СМИ, до теракта ездил в Турцию, где жил в одном отеле с Шамсидином.

Судя по видео, опубликованным в сети, он расстреливал в упор лежащих на полу людей в концертном зале. На допросе рассказал, что после теракта они с соучастниками выбросили оружие на дорогу.

На роликах с задержанием видно, как силовики отрезали ему ухо.

Далерджон Мирзоев

close 100% Далерджон Мирзоев Кирилл Зыков/РИА Новости

Гражданин Таджикистана, 32 года. Женат, четверо детей. В январе истекла временная регистрация в Новосибирске, где Мирзоев работал таксистом. С тех пор официально не трудоустроен.

На допросе рассказал, что последнее время жил в хостеле в Москве. По данным RT, с «Абдуллой» познакомился в мессенджере за 10-12 дней до теракта.

Судя по роликам, опубликованным в сети, 22 марта он добивал расстрелянных посетителей концерта ножом. Также, по предварительным данным, в день теракта управлял белым «Рено», на котором скрылись преступники, сбив по дороге восьмилетнего ребенка.

В 2011-м Мирзоев был задержан за нарушение миграционного законодательства и помещен в центр временного содержания для последующей депортации.

Файзов Мухаммадсобир Зокирчонович

close 100% Файзов Мухаммадсобир Кирилл Зыков/РИА Новости

Гражданин Таджикистана, 19 лет. Холост, детей нет. Зарегистрирован в Иваново. Два месяца работал в барбершопе. Владелица заведения описывала его как «хорошего мастера, за которым никаких странностей не замечали».

После увольнения Файзов переехал в Москву. В феврале жил в хостеле вместе с Шамсидином Фаридуни.

По данным RT, именно он снимал видео «от первого лица» с расстрелом в «Крокусе».

В сети его прозвали «Глаз» из-за травмы, полученной при задержании.

На заседание суда Файзова доставили в кресле-каталке в сопровождении врачей.

Аминчон Исломов

close 100% Аминчон Исломов Пресс-служба Басманного суда/РИА Новости

Гражданин России, уроженец Таджикистана, 33 года. Зарегистрирован в Твери. Работал водителем маршрутного автобуса.

По версии следствия, предполагаемый лидер террористов Шамсидин Фаридуни вовлек Аминчона в состав преступной группы не позднее января этого года. Спустя несколько месяцев в нее также вступили его брат и отец.

Глава СК Александр Бастрыкин заявил, что Исломовы предоставили террористам квартиру и машину, а также «перевозили деньги». Никаких подробностей в ведомстве не привели.

Диловар Исломов

close 100% Диловар Исломов Пресс-служба Басманного суда/РИА Новости

Брат Аминчона. Гражданин России, уроженец Таджикистана, 24 года. Женат, есть ребенок. Зарегистрирован в Твери. Работал таксистом.

Якобы на него был зарегистрирован белый «Рено», на котором впоследствии передвигались террористы.

По версии следствия, был «вовлечен в преступную группу» братом. Суть обвинения такая же — собирал информацию для террористов, возил их, «обеспечил транспортом», продав «Рено».

В 2021-м Диловар был оштрафован за четыре украденные плитки шоколада. На него составили протокол по статье о мелком хищении.

Исроил Исломов

close 100% Исроил Исломов Пресс-служба Басманного суда/РИА Новости

Отец Диловара и Аминчона Исломова. Гражданин Таджикистана, есть вид на жительство в России, 62 года. Женат, пятеро детей. Зарегистрирован в Тверской области. Не трудоустроен.

В обвинении все то же, что у детей Исроила. По мнению следствия, он предоставил террористам квартиру и машину, а также «перевозил деньги».

25 марта Басманный суд Москвы арестовал семью Исломовых на два месяца.

Алишер Касимов

close 100% Алишер Касимов Владимир Астапкович/РИА Новости

Гражданин России, уроженец Киргизии, 32 года. Женат, есть трое детей. Владеет небольшим кафе в Путилково, по специальности — повар.

Касимову, как и семерым другим задержанным, предъявили обвинение по п.«б», ч.3, ст. 205 УК РФ (Террористический акт). По предварительным данным, в основу обвинения лег факт сдачи квартиры в аренду боевикам.

Сам Касимов объяснял, что разместил объявление о сдаче жилья на «Авито». На него откликнулся Фаридуни. О том, что он готовит теракт, арендодатель ничего не знал.

26 марта суд арестовал Алишера Касимова на два месяца.