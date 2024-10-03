Террористы из «Крокуса» готовили еще одно нападение. Они хотели взорвать бомбу в другом городе Напавшие на «Крокус Сити Холл» готовили еще один теракт в России

Появились новые подробности расследования нападения на «Крокус Сити Холл». По версии следствия, оно имело «международный характер», организаторы и соучастники скрываются вне России, а некоторые из задержанных, которые являются последователями «Вилаят Хорасан», готовили еще один теракт.

Нападение на «Крокус Сити Холл» имело «международный характер», организаторы и соучастники скрываются за рубежом, а некоторые из обвиняемых готовили еще один теракт. Об этом говорится в судебных материалах дела, на которые ссылаются РИА Новости и ТАСС.

«Расследование уголовного дела представляет собой особую сложность, обусловленную в том числе международным характером совершенного преступления и нахождением организаторов и соучастников преступлений за пределами РФ», — говорится в документах.

Россия в рамках расследования направила международные запросы об оказании правовой помощи. В них отмечается, что «необходимо получить ответы на запросы, в том числе о правовой помощи из иностранных государств».

Следствие установило, что четверо фигурантов являются боевиками группировки «Вилаят Хорасан» (запрещенная в России террористическая организация), которая входит в «Исламское государство» (организация запрещена в России) и активно действует в Афганистане, Узбекистане и Таджикистане. Как говорится в материалах дела, они готовили самодельные взрывные устройства и оружие. В отношении Шахромджона Гадоева, Мустакима Солиева, Зубайдулло Исмоилова возбуждены уголовные дела за участие в террористической группировке и изготовление взрывного устройства.

Кроме того, троих соучастников нападения на «Крокус» обвинили в подготовке еще одного теракта. Они планировали совершить его при помощи самодельной бомбы, предположительно, в Каспийске.

Кого обвиняют

Накануне стало известно, что срок следствия продлен до 22 декабря, а фигуранты начали давать друг на друга «изобличающие показания». Им всем в очередной раз продлили арест.

У следствия есть основания полагать, что каждый из обвиняемых, находясь на свободе, может координировать свои действия с соучастниками преступления, угрожать свидетелям и «иным соучастникам преступления, которые дали в отношении них изобличающие показания».

Следствие считает исполнителями теракта граждан Таджикистана Далерджона Мирзоева, Муродали Рачабализода, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Их также обвиняют в прохождении обучения для осуществления террористической деятельности, в участии в террористической организации и в незаконном обороте оружия. Исроил Исломов вместе с сыновьями Аминчоном и Диловаром обвиняются в пособничестве террористам. Кроме этого, задержаны Шахромджон Гадоев, Мустаким Солиев, Зубайдулло Исмаилов, Умеджон Солиев, Хусейн Хамидов.

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Обвиняемые сотрудничают со следствием, поэтому фигурантов может стать больше.

Теракт

22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске должен был состояться концерт группы «Пикник», на который продали около 6 тыс. билетов.

Незадолго до начала концерта в «Крокус» ворвалась группа вооруженных людей и начала расстреливать посетителей, а затем подожгла здание. Террористы пробыли в концертном зале около 18 минут и затем скрылись на автомобиле. Их задержали на следующий день в Брянской области.

В результате теракта погибли 145 человек , в том числе шесть несовершеннолетних. Более 550 человек пострадали. Основные причины смерти — огнестрельные ранения и отравление продуктами горения.

Само здание «Крокуса» сгорело.