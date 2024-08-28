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Талибы запретили женщинам разговаривать на публике

В Афганистане женщинам запретили говорить вслух на публике

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Ebrahim Noroozi/AP

Правящая в Афганистане группировка «Талибан» (организация запрещена в России) запретила женщинам разговаривать на публике, показывать лицо и носить одежду из тонкой ткани. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на новый закон «О поощрении добродетели и предотвращении порока», утвержденный верховным лидером талибов 21 августа.

Данный запрет включен в первую официальную Декларацию законов о пороках и добродетелях, которые охватывают такие аспекты повседневной жизни, как музыка, праздники, общественный транспорт и бритье.

Теперь женский голос считается «пороком» и не должен звучать в общественных местах. Женщины также обязаны скрывать лицо, тело и голос, когда выходят на улицу. При этом если женщина будет петь и читать вслух, находясь в собственном доме, ее голос не должен быть слышен на улице, следует из закона. За его соблюдением будут следить мохтасабины — сотрудники полиции нравов.

Также женщины должны скрывать свое тело и лицо от мужчин, с которыми они не связаны кровными или брачными узами. По закону мужчинам тоже запрещено смотреть на женщин.

Министерство поощрения добродетели и предотвращения порока утвердило эти правила, основываясь на законах шариата (мусульманское право. — Газета.Ru).

До этого талибы запретили въезд в Афганистан спецдокладчику ООН по правам человека Ричарду Беннетту, обвинив его в «антиафганской пропаганде».

Ранее в Афганистане решили наказывать госслужащих за пропуск молитв.

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