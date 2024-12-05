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В ООН осудили запрет афганским девочкам учиться на медиков

В ООН выступили против запрета афганским девочкам учиться на медиков

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Ebrahim Noroozi/AP

Миссия Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану (МООНСА) выразила глубокую тревогу в связи с сообщениями о запрещении афганским женщинам и девочкам получать образование в медицинских вузах. Об этом сообщает РИА Новости.

«МООНСА крайне обеспокоена новыми данными о постановлении властей Афганистана, которое запрещает женщинам и девочкам посещать занятия в частных медицинских учебных заведениях», — указано в официальном заявлении.

С точки зрения представителей ООН, подобное решение может привести к еще большим ограничениям прав женщин и девочек на получение образования и доступ к медицинским услугам. Они уверены, что это окажет негативное воздействие не только на систему здравоохранения в Афганистане, но и на общее развитие страны.

Вместе с тем, в организации подчеркнули, что пока не получали официального подтверждения данной информации.

В октябре Суд Европейского союза постановил, что сам факт того, что человек является женщиной с гражданством Афганистана, дает ему право на получение политического убежища на территории интеграционного объединения.

Ранее в Афганистане запретили женщинам разговаривать на публике.

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