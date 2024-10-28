Стало известно, как будет внедряться закон о добродетели в Афганистане

Закон о правилах поведения в обществе по нормам шариата (мусульманское право. — Газета.Ru) будет внедряться в Афганистане постепенно. С таким заявлением выступил руководитель министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока Мохаммад Халид Ханафи, передает РИА Новости.

Глава ведомства обратил внимание, что документ будет способствовать укреплению единства граждан страны. В числе примеров неуместного поведения он назвал громкий женский голос на собраниях представителей разных полов. Кроме того, под запретом для женщин оказалась декламация и исполнение песен.

«С Божьей помощью этот закон будет применяться постепенно, и со временем Всемогущий дарует нам успех», — отметил министр.

Закон приняли в августе 2024 года. Он состоит из четырех глав и 35 статей, в которых прописываются правила поведения афганских мусульман. Его статьи касаются ношения хиджабов, правил работы журналистов и других вопросов.

Ранее в Афганистане решили наказывать госслужащих за пропуск молитв.