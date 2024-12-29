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В Афганистане будут строить дома так, чтобы из окон не было видно женщин

Верховный лидер Афганистана Ахундзада регламентировал проектирование окон в домах
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Depositphotos

Верховный лидер Исламского эмирата Афганистан Хайбатулла Ахундзада своим указом регламентировал проектирование и строительство окон и форточек в домах афганцев с тем, чтобы из них не были видны как стоящие, так и сидящие женщины. Об этом сообщает Tolo News.

В указе подчеркивается, что если кто-то захочет построить здание рядом с другим, то нельзя будет располагать окна нового дома в сторону соседской кухни, колодца или других мест, где обычно сидят женщины.

Если же кто-то все-таки решил построить окно, выходящее в сторону дома соседа, то он обязан построить перед ним стену высотой в человеческий рост или предусмотреть «предотвращение ущерба для соседа каким-либо иным образом», говорится в указе.

5 декабря миссия Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану (МООНСА) выразила глубокую тревогу в связи с сообщениями о запрете афганским женщинам и девочкам получать образование в медицинских вузах.

В октябре Суд Европейского союза постановил, что сам факт того, что человек является женщиной с гражданством Афганистана, дает ему право на получение политического убежища на территории объединения.

Ранее в Афганистане запретили женщинам разговаривать на публике.

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